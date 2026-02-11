Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

ProPublica denuncia la detención ilegal de unos 300 niños migrantes en un centro de Texas Una investigación de ProPublica denuncia que el Gobierno de Donald Trump mantiene retenidos durante más de 20 días a unos 300 menores en el centro migratorio de Dilley, en Texas, incumpliendo el Acuerdo Flores. El informe documenta estancias superiores a un mes, quejas por falta de atención médica y afectaciones a la salud mental de los niños, en un centro reabierto como parte de la política de endurecimiento migratorio.

La escasez de combustible obliga a más aerolíneas canadienses a suspender vuelos a Cuba Las aerolíneas Air Transat y WestJet han suspendido sus vuelos a Cuba por la rápida caída de las reservas de combustible en la isla, después de que Donald Trump endureciera la presión de Estados Unidos. La decisión se suma a la tomada por Air Canada y ha obligado al Gobierno cubano a activar medidas de emergencia ante el agravamiento de la crisis energética.

Omán media entre Irán y EE UU para un acuerdo “equilibrado y justo” El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, ha abordado con representantes iraníes las vías para alcanzar un acuerdo “equilibrado y justo” con Estados Unidos, tras la primera ronda de contactos indirectos celebrada en Mascate. El país del Golfo actúa como mediador entre Washington y Teherán en un intento de reactivar el diálogo y rebajar las tensiones regionales.

EE UU retira la bandera LGTBI del monumento de Stonewall en Nueva York El Gobierno del presidente Donald Trump ha retirado la gran bandera LGTBI que ondeaba en el Monumento Nacional de Stonewall, alegando que el Servicio de Parques Nacionales solo puede izar banderas aprobadas por el Congreso. La decisión ha sido duramente criticada por activistas y por dirigentes demócratas, que recuerdan el valor simbólico de Stonewall como cuna del movimiento moderno por los derechos del colectivo.

Audiencia tensa en el Congreso de EE UU por la política migratoria de Donald Trump Los responsables de las agencias migratorias defendieron ante el Congreso la política de deportaciones del Gobierno de Trump en una audiencia marcada por los choques con los demócratas, que denunciaron la violencia de los agentes federales tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis. Mientras el Ejecutivo reivindica cifras récord de expulsiones, la oposición exige reformas profundas en el funcionamiento del ICE y el DHS, en plena negociación sobre su financiación.

Donald Trump derogará la base legal de las normas contra el cambio climático en EE UU El presidente de Estados Unidos derogará esta semana la llamada 'Constatación de peligro', un texto aprobado en 2009 durante el mandato de Barack Obama que considera que las emisiones de gases de efecto invernadero perjudican la salud. La norma ha servido durante años como base para limitar las emisiones contaminantes a nivel federal.

México confirma que está haciendo "todas las gestiones" para poder enviar petróleo a Cuba La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha avanzado que su gobierno está ejecutando "todas las gestiones" para poder enviar petróleo de nuevo a Cuba, en un contexto marcado por la escasez de combustible en la isla, derivado del corte de suministro de crudo procedente de Venezuela. "En este momento estamos haciendo todas las gestiones para poder enviar nuevamente petróleo, que es muy necesario, para el pueblo de Cuba y que no tenga efectos para el pueblo de México", confirmó durante la rueda de prensa ofrecida este martes.

Irán avisa a EEUU de que no deje que Netanyahu fije las bases de la negociación nuclear El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió este martes a Estados Unidos de que no permita que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le indique el "marco de las negociaciones nucleares" en su viaje a Washington y alertó del papel "destructivo" de Israel en ese proceso. "Los estadounidenses deben pensar con sensatez y no permitir que, con sus gestos, dé a entender antes de su vuelo que quiere ir a enseñar a los estadounidenses el marco de las negociaciones nucleares", dijo en X Larijani, quien se encuentra de visita en Omán, país que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Irán y EEUU. "Deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas", añadió el más alto responsable iraní de seguridad nacional.

El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas El Departamento de Salud eliminará 600 millones de dólares en fondos para cuatro estados demócratas destinados a programas de salud pública del Centro de Control de Enfermedades (CDC), según informaron medios estadounidenses. Los recortes afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minnesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales. Según el diario 'The New York Post', parte de los fondos finalizarán esta misma semana y el resto dejará de ser distribuido la semana próxima. La medida afecta a programas de contratación de personal, modernización de sistemas y gestión de epidemias o para proteger a comunidades desfavorecidas, informó por su parte 'The New York Times' tras revisar un documento oficial que explica los recortes.