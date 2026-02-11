Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

La guerra de Ucrania irrumpe en Milán-Cortina, primera decepción de Shiffrin

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se vieron este martes sacudidos por el conflicto en Ucrania a través de un piloto de skeleton de ese país que aseguró que está decidido a lucir un casco con fotos de víctimas de la guerra, mientras que la estrella del esquí Mikaela Shiffrin perdió su primera oportunidad de medalla. El casco en cuestión no fue autorizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el asunto amenaza ahora con enquistarse si el deportista persiste en su intención o el organismo no cede en el pulso. Apelando a su principio de neutralidad política durante las competiciones, el COI dijo que el casco no cumple el artículo 50 de la Carta Olímpica pero que aceptaba hacer una excepción con Vladyslav Heraskevych, abanderado de Ucrania en la apertura de estos Juegos, y que le permitía lucir en su lugar un brazalete negro. Pero horas después, el propio Heraskevych dijo en una conferencia de prensa que sigue decidido a lucir el casco, donde se ven rostros de deportistas muertos a manos de Rusia en el conflicto. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le había dado públicamente su apoyo nada más conocer el caso.