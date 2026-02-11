En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Mueren un padre y tres niños de uno y dos años en un ataque ruso contra una vivienda en Járkov (noreste)
Al menos cuatro personas, incluidas una niña de dos años y dos niños de un año, han muerto en la madrugada de este miércoles en la ciudad ucraniana de Bogodujov, situada en Járkov (este), a causa de un ataque ruso con un dron que ha impactado e incendiado la vivienda en la que se encontraban, cuyos escombros los han sepultado. "En la ciudad de Bogodujov, un dron hostil ha impactado en una vivienda", ha indicado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en su canal de Telegram, donde ha agregado que "se ha producido un incendio". Poco después, ha informado de que los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias estaban intentando rescatar a "tres niños y un hombre" que se encontrarían "bajo los escombros". Finalmente, ha señalado que los cuatro, "dos niños de un año y una niña de dos años" y "un hombre de 34 años que se encontraba con sus hijos", han fallecido.
La guerra de Ucrania irrumpe en Milán-Cortina, primera decepción de Shiffrin
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se vieron este martes sacudidos por el conflicto en Ucrania a través de un piloto de skeleton de ese país que aseguró que está decidido a lucir un casco con fotos de víctimas de la guerra, mientras que la estrella del esquí Mikaela Shiffrin perdió su primera oportunidad de medalla. El casco en cuestión no fue autorizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el asunto amenaza ahora con enquistarse si el deportista persiste en su intención o el organismo no cede en el pulso. Apelando a su principio de neutralidad política durante las competiciones, el COI dijo que el casco no cumple el artículo 50 de la Carta Olímpica pero que aceptaba hacer una excepción con Vladyslav Heraskevych, abanderado de Ucrania en la apertura de estos Juegos, y que le permitía lucir en su lugar un brazalete negro. Pero horas después, el propio Heraskevych dijo en una conferencia de prensa que sigue decidido a lucir el casco, donde se ven rostros de deportistas muertos a manos de Rusia en el conflicto. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le había dado públicamente su apoyo nada más conocer el caso.
El abanderado de Ucrania en los JJOO persiste en que lucirá casco con víctimas de guerra
El abanderado ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina afirmó este martes que llevará en su competición un casco con fotos de deportistas muertos en el conflicto con Rusia, a pesar de la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI). "Lo he utilizado en los entrenos (...) y lo usaré el día de la carrera", declaró en conferencia de prensa Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton, apenas unas horas después de que el COI diese una autorización para que en lugar de ese casco pudiera llevar un brazalete negro. Heraskevych había entrenado el lunes en Cortina con un casco gris lleno de imágenes serigrafiadas de compatriotas y luego anunció que el COI le impedía volver a llevarlo. "Adams (el portavoz del COI) ha dicho que hacía falta un enfoque uniforme para todos los deportistas, pero en estos Juegos (...) se han dado muchas tomas de posición por parte de deportistas estadounidenses, incluso en las instalaciones. Ya hubo una bandera rusa en el casco de uno de los deportistas. No han recibido ninguna sanción, ninguna penalización. Así que si el enfoque es uniforme para mí, lo tiene que ser también para ellos", defendió.
El G7 se reúne con Ucrania y la India en su ministerial de Exteriores el sábado en Múnich
El G7, cuya presidencia este año recae en Francia, se reunirá con Ucrania y la India en su encuentro de ministros de Exteriores que se celebrará el 14 de febrero al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), informaron este martes fuentes diplomáticas. Este encuentro informal contará con Ucrania, donde se cumplen en menos dos semanas cuatro años de la invasión rusa, y con la India como invitados, a los que recibirán por separado. La invitación a la India buscará discutir con el gigante asiático los asuntos de "reforma de la gobernanza mundial" en el Consejo de Seguridad de la ONU, que, para muchos países, está desfasado, pues alegan que fue creado tras la II Guerra Mundial (1939-1945), en un contexto geopolítico muy diferente al de hoy.
Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram e impulsa otra aplicación
Rusia anunció este martes restricciones en Telegram, una medida que el fundador de esta mensajería, Pavel Durov, considera un intento de forzar a los rusos a usar otra plataforma local más fácil de controlar. "La ley rusa sigue sin aplicarse (...), no se aplica ninguna medida real para combatir el fraude y el uso de la mensajería con fines criminales y terroristas", indicó la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones (Roskomnadzor) en un comunicado, citado por las agencias de prensa locales. Los críticos y activistas de derechos humanos afirman que se trata de un intento del Kremlin de intensificar su control y vigilancia de internet, en medio de una amplia represión contra la disidencia en plena guerra en Ucrania.
Kallas propondrá a los 27 una lista de concesiones que reclamar a Rusia para negociar una paz en Ucrania
La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que en los próximos días presentará a los Estados miembros de la Unión Europea una lista de concesiones que reclamar a Rusia como parte de unas posibles negociaciones para terminar con su invasión a Ucrania. La jefa de la diplomacia europea ha confirmado esta iniciativa para que la UE discuta una lista de peticiones a Rusia en declaraciones en un encuentro con un grupo de periodistas acreditados en Bruselas, posteriormente confirmadas a Europa Press. Entre las demandas se incluirá el regreso de todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia durante su invasión o limitaciones a las Fuerzas Armadas de Moscú.
La central nuclear de Zaporiyia denuncia un ataque de Ucrania que afecta a una de sus líneas eléctricas
La autoridad que gestiona la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, ha denunciado este martes un ataque de Ucrania contra la instalación que ha causado la desconexión de una de las dos líneas eléctricas externas que suministran energía a la central y que llevaba muy poco tiempo operativa desde que se iniciaron los trabajos de reparación en enero. Según informa el equipo gestor en un mensaje de Telegram, el ataque ucraniano ha golpeado infraestructura vital del complejo industrial de la ciudad de Energodar, así como de la propia instalación nuclear.
Auditores europeos advierten de riesgos financieros en la ayuda a Ucrania prevista en el próximo presupuesto
El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este martes de riesgos financieros y de control en la ayuda a Ucrania prevista en el nuevo presupuesto de la UE para 2028-2034 y ha señalado que el volumen de préstamos contemplado podría aumentar el recurso al endeudamiento europeo y afectar al margen presupuestario si no se establecen provisiones suficientes. En su dictamen sobre el nuevo instrumento de acción exterior 'Europa Global', el Tribunal señala que la dotación prevista para este instrumento no está respaldada por un análisis cuantitativo que justifique su importe y advierte de que su diseño podría tener implicaciones para la gestión financiera de los fondos de la UE.
Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas
Los productores ucranianos de armamento han celebrado la decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de empezar a exportar drones para recaudar fondos que permitan incrementar la producción nacional del armamento que el país necesita para defenderse en la guerra con Rusia. Según anunció Zelenski el domingo, Ucrania abrirá este año diez centros de exportación de armamento en países europeos, un nuevo paso hacia la reactivación controlada de unas exportaciones de material militar que Kiev suspendió por completo al comienzo de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años para tratar de cubrir las necesidades de su Ejército.
Ucrania denuncia chantajes de Rusia a familiares de presos para obtener acceso a Starlink
Ucrania denunció este martes que Rusia ha chantajeado a familiares de prisioneros de guerra ucranianos para que registren a su nombre terminales Starlink y que el Ejército ruso pueda usarlas después para mejorar la comunicación de sus unidades y dirigir sus drones. "Buscando una salida a la difícil situación en la que se encuentran, los ocupantes se dirigieron a familias de prisioneros. Se han registrado casos de amenazas y demandas para que registraran oficialmente a su nombre terminales Starlink. Después esa tecnología sería utilizada contra Ucrania y los ucranianos", indica una nota publicada por el órgano del Estado ucraniano para los prisioneros de guerra.
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
- Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
- The Line, la ciudad futurista en medio del desierto saudí, fracasa
- Colapsa el turismo en Cuba por la falta de combustible para la aviación comercial
- Investigan un posible sabotaje en la alta velocidad italiana tras dos incidentes durante los Juegos Olímpicos