DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Israel revoca la ciudadanía a dos ciudadanos araboisraelíes condenados por terrorismo El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha firmado este martes un decreto para revocar la ciudadanía a dos ciudadanos araboisraelíes condenados por actos de terrorismo y autorizar su posterior deportación a la Franja de Gaza. "Esta mañana he firmado un decreto que revoca la ciudadanía y deporta a dos terroristas israelíes que llevaron a cabo ataques con arma blanca y disparos contra civiles israelíes y fueron recompensados por sus acciones criminales por parte de la Autoridad Palestina", ha señalado la oficina de Netanyahu en redes sociales. Esta es la primera vez que se lleva a cabo una medida de este tipo desde que el Parlamento israelí aprobó en 2023 una ley que despoja de su ciudadanía a personas condenadas por terrorismo que reciban fondos entregados por la Autoridad Palestina, ya sea de forma directa o a través de intermediarios.

Trump afirma oponerse a la "anexión" de Cisjordania: "tenemos suficientes cosas en qué pensar" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes su oposición a "la anexión" de Cisjordania por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu --con quien tiene previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca--, días después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara una reforma de la administración de este territorio palestino, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos. "Estoy en contra de la anexión", ha afirmado en una entrevista concedida al portal de noticias Axios, sin entrar en detalles sobre una medida duramente criticada por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y tildada de "ilegal" por ocho países --entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar--, quienes han recordado que "Israel no tiene soberanía en los Territorios Palestinos Ocupados".

Brasil acusa a Israel de violar el derecho internacional al favorecer asentamientos en Cisjordania El Gobierno de Brasil ha criticado las nuevas normas aprobadas por el Ejecutivo israelí que facilitan la expansión de asentamientos en Cisjordania, al considerar que suponen una “flagrante violación” del derecho internacional. La Cancillería brasileña ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a evitar decisiones unilaterales que pongan en riesgo la solución de dos Estados, en línea con la posición crítica mantenida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desembarcan a un periodista del vuelo de Netanyahu a Washington por motivos de seguridad Un periodista israelí de origen ruso fue obligado a bajar del avión del primer ministro Benjamin Netanyahu con destino a Washington, poco antes del despegue. Según explicó, agentes del Shin Bet alegaron la necesidad de verificar sus “contactos”. El Gobierno confirmó la exclusión del vuelo por razones de seguridad, mientras el periodista denunció un trato humillante cuando iba a cubrir el encuentro entre Netanyahu y Donald Trump.

El boxeo ayuda a niñas y adolescentes de Gaza a superar el trauma de la guerra En un campamento de desplazados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, un entrenador ha improvisado un ring para que niñas y adolescentes practiquen boxeo como forma de liberar el trauma causado por la guerra entre Israel y Hamás. Sin apenas medios ni material, los entrenamientos buscan ofrecer apoyo emocional, autoestima y una vía de escape frente a la violencia y la destrucción que rodean su día a día.

El Gobierno amplía en casi 700 millones el Fondo de Contingencia para misiones militares en el exterior El Consejo de Ministros ha autorizado una ampliación de 698,5 millones de euros del Fondo de Contingencia para financiar la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz. El acuerdo prorroga misiones en el exterior, despliegues en el marco de la OTAN y operaciones de seguridad cooperativa en África, Oriente Medio e Iberoamérica, además de autorizar posibles despliegues de la UME hasta finales de 2026.

Israel ordena el exilio de dos palestinos condenados por terrorismo El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha firmado una orden de exilio contra dos palestinos condenados por ataques contra civiles israelíes, en aplicación por primera vez de una ley aprobada en 2023 que permite retirar la nacionalidad o el permiso de residencia. La norma afecta a autores de atentados que, según el Gobierno, recibieron compensaciones de la Autoridad Palestina y prevé su expulsión a Cisjordania o Gaza.

Al menos cinco muertos por disparos de las tropas de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego Al menos cinco personas han muerto este martes por disparos efectuados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 y que se enmarca en la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Fuentes sanitarias han confirmado que una mujer ha fallecido este martes debido a la gravedad de las heridas sufridas a manos de militares israelíes, mientras que otro hombre, identificado como Yusef Naser al Rifi, ha muerto también al norte de la ciudad de Jan Yunis, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA. Por otra parte, tres personas --entre ellas una mujer-- han muerto esta mañana por ataques y disparos perpetrados por el Ejército de Israel en zonas del centro de la Franja de Gaza.

España no permitirá la "partición de facto" de Palestina y recrimina la política de Israel El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado que España no permitirá que se produzca una "partición de facto" de Palestina, condenando una vez más la política expansionista de Israel y reiterando que la única solución al conflicto en Oriente Próximo pasa por los dos estados. Albares ha recibido este martes de manos del embajador palestino, Husni Abdel Wahed, la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina que le ha concedido el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un acto que ha tenido lugar en la Casa Árabe, en Madrid.