Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Remiten a la justicia señalamientos sobre diplomático francés mencionado en archivos Epstein
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció el martes que remitió a la justicia "presuntos hechos" que implican a un diplomático francés mencionado en los archivos Epstein. Los nombres de numerosos políticos y figuras influyentes en el mundo aparecieron en la enorme cantidad de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento de una ley de transparencia. Barrot publicó el martes por la noche en X la carta que dirigió a la fiscalía para "señalar los presuntos hechos que implican al señor Fabrice Aidan". En un mensaje junto a la misiva, el ministro señaló: "Ordeno además una investigación administrativa para contribuir al trabajo de la Justicia y abro un procedimiento disciplinario". Fabrice Aidan es "secretario principal de Asuntos Exteriores, en situación de excedencia por motivos personales y desempeña funciones en el sector privado", indica Barrot en su carta.
Trump "apoya totalmente" al ministro de Comercio Lutnick
Donald Trump "apoya totalmente" al ministro de Comercio Howard Lutnick, cuyo nombre aparece en los expedientes de la investigación sobre Epstein, declaró el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Howard Lutnick "sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente apoya totalmente al ministro", afirmó durante una rueda de prensa.
Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein
El congresista demócrata por California Ro Khanna ha desvelado este martes los nombres de seis hombres que fueron borrados en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein. La víspera, Khanna y el representante republicano por Kentucky Thomas Massie expresaron su preocupación por la eliminación de estos nombres de seis hombres, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corregía las omisiones.
Según Khanna, se trata de Leslie Wexner, fundador de L Brands, el grupo de marcas tan conocidas como Victoria’s Secret o Abercrombie & Fitch; el empresario y político emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem, consejero delegado de DP World, uno de los mayores operadores de puertos del mundo propiedad del Gobierno de Dubái; el exeurodiputado italiano y exconsejero regional de la Región de Campania Nicola Caputo; y los empresarios Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze y Leonic Leonov.
Cronología del caso Epstein
Jeffrey Epstein fue un delincuente, pero no uno cualquiera. El magnate financiero y multimillonario neoyorquino fue el depredador sexual más famoso de la historia del país. Junto a su pareja, Ghislaine Maxwell, Epstein aprovechó su influencia para tejer en silencio una vasta red de prostitución con la que él y sus asociados violaron reiteradamente de al menos 1.000 niñas y mujeres. En 2019, ya condenado y en libertad condicional, Epstein volvió a ser arrestado por tráfico de menores y abuso sexual. Un mes después, mientras esperaba ser juzgado, el criminal se suicidó ahorcándose en su celda, una versión oficial disputada por algunos forenses.
Congresistas de EEUU cuestionan la eliminación de seis nombres en los archivos de Epstein
Legisladores estadounidenses expresaron este lunes su preocupación por la eliminación de nombres de seis hombres en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones. Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, señalaron en conferencia de prensa que las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación aprobada en noviembre y que obliga a la divulgación completa de los archivos de Epstein.
Lutnick admite haber viajado a la isla de Epstein pero minimiza su relación
El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, minimizó el martes su relación con Jeffrey Epstein, incluso al reconocer haber visitado al financiero caído en desgracia en su isla privada en 2012, después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales. Lutnick, hablando ante un panel del Senado, describió su visita a la isla de Epstein después de que le preguntaran en la audiencia del martes sobre los documentos del Departamento de Justicia que demostraban que había planeado una visita. "Almorcé con él, ya que estaba en un barco cruzando de vacaciones familiares. Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y niñeras", declaró Lutnick ante el subcomité de Asignaciones del Senado. Lutnick agregó: "Lo único que vi con mi esposa, mis hijos y la otra pareja y sus hijos fue personal que trabajaba para el Sr. Epstein en esa isla". Documentos del Departamento de Justicia publicados en las últimas semanas indican que Lutnick había descrito incorrectamente el alcance de su relación con Epstein.
Franck Ribéry denuncia "informaciones falsas" por su aparición en los archivos Epstein
El exfutbolista francés Franck Ribéry, citado en un documento de los archivos Epstein, denunció este martes "informaciones falsas" en su contra y anunció una demanda, según su abogado. El nombre del exjugador de Bayern Munich y de la selección francesa, que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un comunicado, el abogado Carlo Alberto Brusa calificó de "informaciones falsas" difundidas en las redes sociales contra su cliente, "que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein".
Starmer asegura que su gobierno está "fuerte y unido" pese al escándalo del caso Epstein
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, tras descartar el lunes dimitir por el escándalo Epstein, trató el martes de disipar las dudas sobre su futuro, con una reunión con su Gobierno, en el que su gabinete aseguró estar "fuerte y unido". "El primer ministro agradeció al gabinete político su apoyo. Dijo que son fuertes y están unidos", según un resumen de la reunión ordinaria ministerial de los martes, proporcionado por Downing Street. Starmer aseguró a los ministros que su Gobierno "continuará con su enfoque incansable en las prioridades del pueblo británico, incluida la lucha contra el costo de la vida", añadió el comunicado.
Noruega creará una comisión independiente para investigar los lazos de Epstein en el país
El Parlamento noruego (Storting) acordó este martes crear una comisión independiente para investigar los vínculos de figuras políticas de este país con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Los últimos expedientes desclasificados sobre Epstein en Estados Unidos han puesto de manifiesto que mantuvo lazos más estrechos y duraderos de lo anteriormente revelado con el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa heredera, Mette-Marit, entre otros. "Es determinante cuidar la confianza hacia el servicio de Exteriores noruego, la clase política y la democracia. El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", señaló en un comunicado el líder del Comité de Control del Storting, Per-Willy Amundsen.
Una mujer sueca presenta una denuncia en París, tras reconocer a su violador en los archivos de Epstein
Una mujer sueca de 56 años presentó una denuncia el martes en París, afirmando haber reconocido a un hombre en una fotografía hallada en los archivos de Epstein, a quien acusa de violarla en la década de 1990, según supo AFP de una fuente cercana al caso. Ebba Karlson acusa a Daniel S. de violación durante un viaje a Mónaco y luego a Francia, prometiéndole una carrera como modelo. Su novio de entonces, quien había conocido a Daniel S., también afirma haberlo reconocido.
