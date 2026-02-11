Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaAyusoHuelga profesoresAscensor socialVivienda BarcelonaHospitales comarcalesCristian GómezCamp NouEpsteinLibrosEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

En Directo

Red global

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

El depredador sexual Jeffrey Epstein.

El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL