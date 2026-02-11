Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein

El congresista demócrata por California Ro Khanna ha desvelado este martes los nombres de seis hombres que fueron borrados en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein. La víspera, Khanna y el representante republicano por Kentucky Thomas Massie expresaron su preocupación por la eliminación de estos nombres de seis hombres, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corregía las omisiones.

Según Khanna, se trata de Leslie Wexner, fundador de L Brands, el grupo de marcas tan conocidas como Victoria’s Secret o Abercrombie & Fitch; el empresario y político emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem, consejero delegado de DP World, uno de los mayores operadores de puertos del mundo propiedad del Gobierno de Dubái; el exeurodiputado italiano y exconsejero regional de la Región de Campania Nicola Caputo; y los empresarios Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze y Leonic Leonov.

Lea aquí la noticia completa.