Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Irán arresta al sexto político moderado en un día por criticar represión de las protestas Las autoridades iraníes arrestaron este viernes al político reformista Ali Shakouri Rad por sus críticas a la represión de las protestas en las que murieron miles de personas, en la sexta detención en un día de figuras moderadas de este país. "En la campaña contra el círculo subversivo y amotinado, Ali Shakouri Rad, miembro del Consejo Central del Partido Unión de las Naciones, fue detenido por orden judicial", informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria. El objetivo del régimen es impedir cualquier revolución interna que anime a EEUU a un ataque militar. Shakouri, exparlamentario, acusó recientemente a las fuerzas de seguridad de escalar deliberadamente la violencia en las protestas para legitimar la represión, que causó según el Gobierno iranía al menos 3.117 muertos.

El 86% de los migrantes detenidos por el ICE de Trump carecen de historial violento Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, el 86 %, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El informe encontró que menos del 14% de los casi 400.000 migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia. Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tenían ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país. El documento ilustra que, aunque el 60% de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, "la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos".

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos. "En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares", precisó Air Canada en un comunicado.

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo de Washington en el Caribe El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba. Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".

Irán vincula el cumplir las exigencias nucleares de EEUU a la retirada de las sanciones El vicepresidente de Irán, Mohamed Eslami, quien es además director de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), ha abierto la puerta este lunes a una reducción de los niveles de enriquecimiento de uranio en el país en caso de que Estados Unidos retire las sanciones impuestas contra Teherán, tras el inicio el viernes de negociaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo en torno al programa nuclear iraní. "La discusión en torno al enriquecimiento de uranio al 60% dependen de que la otra parte (Estados Unidos) retire todas las sanciones", ha dicho Eslami, quien ha reseñado que, en cualquier caso, la posibilidad de sacar del país el uranio enriquecido es un asunto que "nunca ha estado en la agenda". "Esto no fue discutido en las negociaciones", ha dicho, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

EEUU lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio tras firmar acuerdos con las farmacéuticas El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov', en clara alusión al presidente Donald Trump, que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo". La iniciativa, anunciada por el inquilino de la Casa Blanca, se produce a raíz de la firma de une serie de acuerdos con más de una de decena de farmacéuticas, incluidas Pfizer, AstraZeneca y Novo Nordisk, para incluir algunos de sus medicamentos en TrumpRx con grandes descuentos. De este modo, el proyecto ofrece hasta 40 de los fármacos "de marca más populares" con receta a precios reducidos, destacando el 'Ozempic', indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pese a que se ha popularizado entre personas sanas que quieran bajar de peso, que pasa de 1.028 a 350 dólares (de 871 a 296 euros), de acuerdo a una hoja informativa difundida por el Ejecutivo.

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, encarcelado horas después de ser puesto en libertad El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, próximo a María Corina Machado, ha estado en libertad menos de 12 horas. fstro". Según ha explicado la fiscalía, ha vuelto a ser detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Machado denunció en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

Gemma Casadevall La Conferencia de Seguridad de Múnich alerta del impacto global de la "bola de demolición" de Trump El mundo está bajo los efectos de una política de "demolición" cuyo máximo representante es Donald Trump, quien muestra además una "inquietante afinidad" con Vladímir Putin, mientras que Europa reacciona al shock derivado de las amenazas de anexión de Groenlandia "buscando cautelosamente una mayor autonomía": estas son las conclusiones del Índice Anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), el foro que se abre el próximo viernes en la capital bávara. El título general del informe, de un centenar de páginas sin contar sus apéndices, es suficientemente elocuente: "Bajo destrucción". Trump es la figura de referencia de sus cinco apartados, inclusive el referido a la región asiática y China. A Putin se le menciona menos de una decena de veces. Lea la crónica completa de Gemma Casadevall.