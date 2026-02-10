En Birmingham
Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres
El adolescente tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte
EFE
Un adolescente británico de 15 años fue condenado este martes en un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra) a un mínimo de trece años de cárcel por haber matado a puñaladas a un niño de 12 años en un asesinato cometido al azar en enero del año pasado.
El adolescente, que no puede ser identificado por ser menor de edad, tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa, en el momento en que atravesaba un parque, y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte.
Ese mismo día, atacó también en el parque a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar. Además, ha quedado probado que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.
Según el magistrado, queda claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".
Según los medios presentes en la sala, el adolescente escuchó la condena sin inmutarse, mientras que la familia de acogida del niño asesinado no podía reprimir las lágrimas.
- Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
- Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
- Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
- Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
- Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
- Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
- Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
- The Line, la ciudad futurista en medio del desierto saudí, fracasa