Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaAyusoHuelga profesoresTDAHVivienda BarcelonaJesús VázquezCines VerdiCamp NouQueralt CastelletEpsteinEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

En Birmingham

Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres

El adolescente tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte

Una imagen de dos agentes de Policía en Londres.

Una imagen de dos agentes de Policía en Londres. / EFE

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un adolescente británico de 15 años fue condenado este martes en un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra) a un mínimo de trece años de cárcel por haber matado a puñaladas a un niño de 12 años en un asesinato cometido al azar en enero del año pasado.

El adolescente, que no puede ser identificado por ser menor de edad, tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente a un niño que regresaba a casa, en el momento en que atravesaba un parque, y lo apuñaló en el estómago varias veces hasta la muerte.

Ese mismo día, atacó también en el parque a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar. Además, ha quedado probado que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.

Según el magistrado, queda claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".

Noticias relacionadas

Según los medios presentes en la sala, el adolescente escuchó la condena sin inmutarse, mientras que la familia de acogida del niño asesinado no podía reprimir las lágrimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
  2. Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
  3. Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
  4. Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
  5. Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
  6. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
  7. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  8. The Line, la ciudad futurista en medio del desierto saudí, fracasa

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

Starmer trata de pasar página a la crisis interna y lanza un mensaje a los suyos: "Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado"

Starmer trata de pasar página a la crisis interna y lanza un mensaje a los suyos: "Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado"

DIRECTO UCRANIA | Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas

DIRECTO UCRANIA | Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas

DIRECTO GAZA | Al menos cinco muertos por disparos de las tropas de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

DIRECTO GAZA | Al menos cinco muertos por disparos de las tropas de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

DIRECTO TRUMP | El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

DIRECTO TRUMP | El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

DIRECTO CASO EPSTEIN | Franck Ribéry denuncia "informaciones falsas" por su aparición en los archivos Epstein

DIRECTO CASO EPSTEIN | Franck Ribéry denuncia "informaciones falsas" por su aparición en los archivos Epstein

Irán se enroca en posiciones maximalistas en las negociaciones con EEUU mientras redobla la persecución política a sus detractores

Irán se enroca en posiciones maximalistas en las negociaciones con EEUU mientras redobla la persecución política a sus detractores

Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres

Trece años de condena para un menor británico por matar al azar a un niño de 12 y atacar a varias mujeres