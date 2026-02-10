La aplicación de idiomas Duolingo registra un aumento del 35% de alumnos de español tras la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo registró el lunes un incremento del 35% de estudiantes de español, con respecto a la semana anterior, coincidiendo con la actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl. «Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche», escribió la compañía en la red social X.

La plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales -e incluso descendió ligeramente durante el inicio del encuentro de la Super Bowl-, y que se produjo un pico masivo después del espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Pese a que la actuación fue alabada por muchos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.