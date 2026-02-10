Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaAyusoHuelga profesoresAscensor socialVivienda BarcelonaCienciaCristian GómezCamp NouEpsteinLibrosEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Escándalo en el país nórdico

Noruega creará una comisión independiente para investigar los lazos de Epstein en el país

"El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", afirma el líder del Comité de Control del Parlamento

Copias de archivos de Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Copias de archivos de Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

EFE

Copenhague
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Parlamento de Noruega (Storting) acordó este martes crear una comisión independiente para investigar los vínculos de figuras políticas de este país con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Los últimos expedientes desclasificados sobre Epstein en Estados Unidos han puesto de manifiesto que mantuvo lazos más estrechos y duraderos de lo anteriormente revelado con el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa heredera, Mette-Marit, entre otros.

"Es determinante cuidar la confianza hacia el servicio de Exteriores noruego, la clase política y la democracia. El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", señaló en un comunicado el líder del Comité de Control del Storting, Per-Willy Amundsen.

Aunque la creación de la comisión recibió un amplio apoyo, queda por consensuar en los próximos días cuestiones como su mandato, quién la dirigirá y qué período de tiempo debe investigarse, asuntos en los que ha habido desacuerdos entre los partidos.

La Unidad para delitos económicos de la Fiscalía noruega (Økokrim) ha abierto ya investigaciones por un posible delito de corrupción a Jagland, la embajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, que ya renunció el pasado domingo a su cargo, y al marido de ésta, el también diplomático Terje Rød-Larsen.

Noticias relacionadas

La princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero, Haakon, se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones, mientras Brende está siendo investigado por el Foro Económico Mundial, institución que preside desde 2017.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo
  2. Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
  3. Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein, y el de Clinton, a cambio de un perdón
  4. Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
  5. Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
  6. Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
  7. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  8. The Line, la ciudad futurista en medio del desierto saudí, fracasa

Trump anulará el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud

Trump anulará el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud

Lutnick, secretario de comercio de Trump, admite que viajó a la isla de Epstein

Lutnick, secretario de comercio de Trump, admite que viajó a la isla de Epstein

Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein

Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

Una carta para salvar la natalidad: el plan de Francia para convencer a los jóvenes de ser padres

Una carta para salvar la natalidad: el plan de Francia para convencer a los jóvenes de ser padres

DIRECTO CASO EPSTEIN | Congresistas de EEUU cuestionan la eliminación de seis nombres en los archivos de Epstein

DIRECTO CASO EPSTEIN | Congresistas de EEUU cuestionan la eliminación de seis nombres en los archivos de Epstein

Noruega creará una comisión independiente para investigar los lazos de Epstein en el país

Starmer trata de pasar página a la crisis interna y lanza un mensaje a los suyos: "Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado"

Starmer trata de pasar página a la crisis interna y lanza un mensaje a los suyos: "Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado"