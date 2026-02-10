Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Zelenski justificó uso de un casco con fotos de atletas de Ucrania muertos por Rusia El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, defendió la noche del lunes el uso por parte del abanderado de su país, Vladislav Heraskevych, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 de un casco con fotos de los atletas muertos por Rusia. Vladislav Heraskevych participó el lunes en una sesión de entrenamiento de skeleton en Cortina D'Ampezzo con un casco gris con imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas caídos en la guerra, antes de que se le prohibiera usarlo. "Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) está traicionando a los atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir", escribió en Instagram.

Amnistía acusa a Rusia de incurrir en una "campaña de crueldad extrema contra la población civil" ucraniana La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes una "campaña de crueldad extrema contra la población civil ucraniana" en el marco de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la infraestructura energética del país, que ha dejado a miles de personas sin electricidad en plena ola de frío. Estos ataques, calificados de "sistemáticos" por parte de la organización, dejan escenas "devastadoras" para la población de las zonas afectadas, donde los supervivientes hacen frente al "gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente". "Rusia no está librando una guerra de agresión contra Ucrania: está sometiendo a toda la población civil a una campaña de crueldad extrema. La escala e intensidad de sus ataques contra una infraestructura energética vital indica claramente la estrategia de propagar la desesperación entre la población civil ucraniana y minar su moral", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.

El presidente del Parlamento ucraniano agradece el firme apoyo de España a su país El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este lunes el Congreso y el Senado y ha agradecido públicamente el firme apoyo de España a su país, un respaldo "claro" y basado en principios. Stefanchuk, que mañana será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa e intervendrá en el hemiciclo del Congreso, ha puesto en valor el apoyo español en un mensaje en X.

Calviño: "La guerra en Ucrania demuestra que no podemos seguir dependiendo de EEUU en seguridad y defensa" La presidenta del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha advertido este lunes de que la guerra en Ucrania ha demostrado a la Unión Europea que no puede seguir dependiendo de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Calviño ha reconocido que cuando llegó a la Presidencia del Banco, en enero de 2024, tenía muy claro que el BEI debía reforzar la financiación para el ámbito de seguridad y defensa. "La Unión Europea es un proyecto de paz y todos queremos vivir en un entorno de paz, pero lamentablemente la guerra en Ucrania nos demuestra que no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa", ha señalado la presidenta del BEI en una entrevista en el canal 24 Horas, recogida por Europa Press.

Estonia veta la entrada al país a otro millar de combatientes rusos Estonia ha anunciado este lunes que veta la entrada al país a otros 1.073 combatientes rusos en la guerra de Ucrania, siguiendo la medida adoptada a mediados de enero contra unos 200 ciudadanos rusos que han participado en el ataque militar ruso alegando motivos de seguridad. "Estonia ha prohibido la entrada al espacio Schengen a otros 1.073 combatientes que lucharon contra Ucrania", ha anunciado el primer ministro estonio, Kristen Michal, en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que cerca de 1,5 millones de personas han participado en la agresión rusa contra Ucrania.

Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania El embajador de Rusia en Bélgica, Denis Gonchar, ha avisado a la Unión Europa de que si mantiene sus declaraciones y acciones hostiles contra Moscú no abrirán conversaciones directas sobre una paz negociada en Ucrania, como el Kremlin sí mantiene en este momento a tres bandas con Kiev y Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi. Así lo ha asegurado el diplomático ruso en una entrevista a la agencia rusa de información Ria Nóvosti, haciéndose eco de la creciente voluntad de Estados miembros de la Unión Europea por abrir un diálogo directo con el Kremlin para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, todo ello mientras la Comisión Europea y los Veintisiete mantienen, a ojos de Moscú, su política "hostil" y "poco constructiva".

Los drones ganan capacidades de combate aire-aire en la guerra de Ucrania Las fuerzas rusas continúan integrando capacidades aire-aire en sus drones tipo Shahed para garantizar que evadan a las defensas aéreas ucranianas y socavar la defensa aérea de Ucrania. Fuentes ucranianas y rusas informaronque un dron interceptor ucraniano derribó un dron ruso tipo Shahed equipado con misiles aire-aire R-60 que apuntaban hacia atrás. Las fuerzas rusas previamente equiparon los Shaheds con misiles R-60 orientados hacia adelante para destruir helicópteros y aeronaves tácticas ucranianos que los cazan. El cambio de R-60 orientados hacia adelante a orientados hacia atrás sugiere que el propósito del dron modificado podría haber cambiado. Es probable que las fuerzas rusas primero usaran los drones con misiles R-60 orientados hacia adelante específicamente para buscar y luego atacar aeronaves ucranianas. Ahora, al parecer, las fuerzas rusas están usando misiles orientados hacia atrás para defender el dron si se encuentra con una aeronave ucraniana, pero luego permiten que el dron amenace a las aeronaves ucranianas involucradas en operaciones de defensa aérea y continúe hacia su objetivo original, informa ISW.

El Kremlin aboga por no revelar las conversaciones entre Trump y Putin en la cumbre de Anchorage El Kremlin ha defendido este lunes su postura de no revelar detalles sobre las conversaciones que mantuvieron en agosto del año pasado los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de Anchorage, en el estado de Alaska, un encuentro que sirvió para retomar los contactos al más alto nivel tras quedar interrumpidos por la guerra de Ucrania. El portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov, ha explicado que no sería favorable para las negociaciones revelar el contenido de las mismas y ha insistido en que continúen celebrándose "a puerta cerrada", alejadas de lo que ha definido como "diplomacia de megáfono", según recogen agencias rusas de noticias.

Rusia centra sus ataques a la infraestructura ferroviaria en el norte de Ucrania Rusia continúa atacando infraestructura ferroviaria de Ucrania y dirige ahora este tipo de bombardeos contra regiones del norte del país, según dijo este lunes el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba. "Ahora el principal foco de los ataques es el norte de Ucrania: Cherníguiv y Sumi", dijo el también ministro de Desarrollo en sus redes sociales, en referencia a las dos regiones ucranianas fronterizas con Rusia que concentran ahora la mayor parte de bombardeos a infraestructura ferroviaria.