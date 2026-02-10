DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Israel anuncia que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel en Rafah El ejército israelí anunció el lunes que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel y dispararon a soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. "Cuatro terroristas armados salieron de un túnel y abrieron fuego en dirección a soldados en la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza (...) Tras su identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", señaló el ejército en un comunicado. El ejército denunció "una violación flagrante del acuerdo de alto al fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde el 10 de octubre. Los soldados "continúan operando en el sector para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentren dentro de la red de túneles", añadió el ejército, que precisó que ninguno de sus miembros resultó herido. El ministerio de Salud de Gaza dijo que seis personas murieron por fuego israelí el lunes en incidentes separados al mencionado en Rafah, incluyendo a cuatro personas muertas durante un ataque aéreo contra un apartamento en Ciudad de Gaza.

Suben a tres los muertos en un ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza Al menos tres gazatíes murieron la tarde de este lunes y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, informó un portavoz de la Defensa Civil local. "Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza", detalló en un breve comunicado esta organización.

Un muerto y varios heridos en ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza Al menos un gazatí murió la tarde de este lunes, y un número indeterminado resultaron heridos, en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, informó un portavoz de la Defensa Civil local. "Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza", detalló en un breve comunicado esta organización a cargo de los rescates de la población.

Abbas pide reuniones de la ONU, Liga Árabe y OCI ante la escalada del "anexionismo" israelí El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha apelado este lunes a la convocatoria urgente de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en respuesta a la nueva legislación propuesta por el Gobierno israelí sobre Cisjordania, que ha calificado de escalada del "anexionismo" israelí. Abbas ha instado a una reacción internacional y en particular europea ante la nueva propuesta aprobada el domingo por el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí, que reforma la administración de la Cisjordania ocupada, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

Hizbulá acusa a "potencias" de bloquear la reconstrucción en Líbano para forzar su desarme El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, acusó este lunes a las "grandes potencias" lideradas por Estados Unidos de presionar al Líbano para que les desarme y de obstaculizar la reconstrucción tras la guerra con Israel para poder utilizarla como ficha de negociación. "Las grandes potencias, lideradas por Estados Unidos, ejercieron diversas formas de presión sobre el Gobierno, el Ejército y el pueblo libaneses para que desarmaran a la Resistencia, (...) pero todo esto fracasó por carecer de legitimidad y violar el derecho a la legítima defensa consagrado en la Constitución", dijo en un discurso televisado.

Las autoridades de Gaza denuncian más de 580 muertos a manos de Israel desde el alto el fuego Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más 580 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos cinco durante el último día. El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han registrado 581 "mártires" y 1.553 heridos desde el 10 de octubre de 2025, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo, que ocupan el 53% del enclave palestino.

Israel da por primera vez datos del cruce de Rafah Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección. El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat), encargado de los cruces con Gaza, publicó en sus redes sociales un mensaje informando del tráfico de personas por el paso. Según sus datos, 100 enfermos y acompañantes salieron a Egipto por Rafah la pasada semana, el mismo número de gazatíes que entraron al enclave palestino desde territorio egipcio. Ayer domingo, 50 más salieron y otros 50 entraron a Gaza, de acuerdo con Cogat.

La policía australiana reprime una protesta por la presencia del presidente israelí en Sídney La policía australiana dispersó este lunes con gas lacrimógeno una protesta en Sídney contra la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog, constataron reporteros de AFP. En el inicio de una gira de cuatro días, Herzog participó de una ceremonia en la playa de Bondi, en Sídney, donde rindió homenaje a las víctimas del atentado donde murieron15 personas durante una fiesta judía, el pasado 14 de diciembre.

Una semana de apertura del paso de Rafah: tránsito con cuentagotas y sin datos oficiales En la primera semana de reapertura por parte de Israel del paso de Rafah que une la Franja de Gaza con Egipto, el tránsito por el cruce ha sido menor de lo esperado, con alrededor de 230 palestinos que han podido salir a territorio egipcio y otro centenar entrar a territorio gazatí, aunque no hay datos oficiales por parte de las autoridades israelíes o egipcias. El cruce fue reabierto el lunes 2 de febrero por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo a principios de 2025- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero solo para personas y no para mercancías, tal y como recogía el plan de tregua.