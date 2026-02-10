DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Arabia Saudí abandona sus megaproyectos futuristas
  2. Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
  3. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  4. Rusia concede asilo político a un hacker español buscado por Europol
  5. The Line, la ciudad futurista en medio del desierto saudí, fracasa
  6. Investigan un posible sabotaje en la alta velocidad italiana tras dos incidentes durante los Juegos Olímpicos
  7. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO GAZA | Tres muertos en un ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza

Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo

23 días seguidos por debajo de 0 grados: la peor ola de frío se instala en Toronto, Canadá

Ghislaine Maxwell, la cómplice infranqueable de Epstein

Los ministros del Gobierno laborista cierran filas con Starmer ante las presiones internas para que dimita tras la crisis por el 'caso Epstein'

Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación contra su hermano Andrés ‘por el caso Epstein’

Claves del caso Epstein: redes internacionales, famosos e impunidad

