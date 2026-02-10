Encarcelado en Francia el exprofesor Jacques Leveugle por 89 violaciones a menores y el asesinato de su madre y su tía

Un hombre de 79 años ha sido encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores entre 1967 y 2022 en nueve países. Las autoridades francesas lanzaron este martes un llamamiento para que sus posibles víctimas aún sin identificar puedan manifestarse.

La información la hizo pública el fiscal de Grenoble (sureste), Étienne Manteaux, en una rueda de prensa, donde también reveló que el acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía, de acuerdo a la prensa francesa.

Menores de entre 13 y 17 años

Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (una cuarentena de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.

El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos (por escrito, en forma de diario, y con fotos) y lo reportó a las autoridades.

Profesor y supervisor de campamentos

Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas. "Recorrió distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes", según el fiscal.

"Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas", pero "nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro", apuntó Manteaux, precisando que algunas aparecen solo por su nombre.

Dos asesinatos

El hombre, encarcelado en 2024, también indicó en sus "memorias" haber matado "voluntariamente a dos personas", explicó el representante del ministerio público. Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.

Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer "le suplicaba que no se marchase".