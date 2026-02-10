Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación contra su hermano Andrés ‘por el caso Epstein’

El rey Carlos III de Inglaterra se ha mostrado dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación formal contra su hermano Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El palacio de Buckingham ha confirmado la voluntad del monarca después de que la policía de Thames Valley haya anunciado que está estudiando indicios, revelados en los últimos días, que apuntan a que el expríncipe compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Entre estos documentos habría informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos. Lea la crónica completa de Lucas Font.