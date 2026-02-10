Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

En Directo
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador y para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación contra su hermano Andrés ‘por el caso Epstein’
El rey Carlos III de Inglaterra se ha mostrado dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación formal contra su hermano Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El palacio de Buckingham ha confirmado la voluntad del monarca después de que la policía de Thames Valley haya anunciado que está estudiando indicios, revelados en los últimos días, que apuntan a que el expríncipe compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Entre estos documentos habría informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos. Lea la crónica completa de Lucas Font.
Congresistas de EEUU denuncian que han sido borrados seis nombres de los papeles de Epstein
Legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por la eliminación de nombres de seis hombres en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones. Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, señalaron en una conferencia de prensa que las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación aprobada en noviembre y que obliga a la divulgación completa de los archivos de Epstein. Este lunes, ambos congresistas revisaron los materiales en computadoras controladas dentro de un edificio del Departamento de Justicia.
