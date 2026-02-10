Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Archivo - El multimillonario Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell

Archivo - El multimillonario Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell / -/US Attorney Office via ZUMA Pr / DPA - Archivo

Montse Martínez

Barcelona
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador y para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

