Bruselas advierte a España de que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha advertido al Gobierno español de que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco", en referencia a la regularización de más de medio millón de personas aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, durante un debate en la Eurocámara.

El austríaco se había pronunciado en el pasado apuntando a que la decisión sobre la regularización era una competencia exclusiva de los gobiernos. Este martes, ha dado un paso más, y ha reclamado responsabilidad a España. "Cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión", ha dicho Brunner. "En una Unión de Veintisiete, las acciones de un estado miembro nos afectan a todos", ha añadido.

Los permisos de residencia en el espacio Schengen, que regula la libertad de movimiento en la Unión Europea, permiten a las personas viajar pero no instalarse sin permiso en otro país del bloque que el que emitió el mismo. Por eso, el comisario ha advertido de que si se da el caso, esa persona "debe regresar al Estado miembro que expidió el permiso de residencia".

Choque ideológico

La Eurocámara ha debatido este martes la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar la situación de más de medio millón de personas migrantes que residen en España de forma irregular. Lo ha hecho a petición del Partido Popular. Pero lejos de convertirse en un choque entre eurodiputados españoles, como suele ocurrir, la izquierda y la derecha se han enzarzado sobre la gestión de los flujos migratorios.

"Dar amnistía a medio millón de migrantes es un desafío directo al espacio Schengen", ha dicho el eurodiputado popular sueco Tomas Tobé. "Mantenerlos en la sombra no es firmeza, es hipocresía", le ha respondido la socialista española Iratxe García Pérez. "España y Europa necesitan migración porque sin migración no hay pensiones, no hay sanidad y no hay crecimiento", ha añadido.

Para la derecha, la decisión de Sánchez es "irresponsable" y tendrá consecuencias mucho más allá de España. "Cuando un partido político actúa solo, Europa corre peligro", ha dicho Tobé que ha acusado al socialista de tomar la decisión no por una cuestión de solidaridad "sino de estrategia política". El eurodiputado liberal Jan-Christoph Oetjen ha defendido la necesidad de garantizar un modelo de flujos migratorios controlados. Pero también que "cualquiera que esté aquí, tenga un trabajo, respete las reglas y contribuya a nuestra sociedad" debería tener la oportunidad de quedarse. Al mismo tiempo, ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno de la medida al no contar con el respaldo de una mayoría.

La extrema derecha ha centrado su discurso en vincular inmigración, criminalidad y abuso, alentando la teoría del gran reemplazo. "El Gobierno español ha demostrado que o no ha aprendido nada o está procediendo a reemplazar a su población", ha dicho la eurodiputada húngara de Fidez Kinga Gal. Mientras que Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, ha dicho que estas personas "colapsarán los servicios sociales", "absorberán las ayudas sociales", "y muchos de ellos acabarán cometiendo los crímenes más horribles".

Una cuestión de dignidad

"Como dice Bad Bunny, las personas deben ser tratadas con dignidad y no como criminales", ha contestado el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalvez. Otro parlamentario que ha citado al artista puertorriqueño ha sido el eurodiputado Jaume Asens. "Frente a su odio, nosotros como Bad Bunny, defendemos el amor", ha dicho el catalán.

Para la izquierda, la inmigración es necesaria en una Europa envejecida, y regularizar la situación de las personas migrantes es una cuestión de justicia. "Sacarlos de la clandestinidad no es debilidad es dignidad", ha dicho García Pérez en defensa de la medida. "Lo que pone en riesgo Schengen no es regularizar sino mantener a miles de personas en invisibilidad administrativa", ha dicho la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.

Mucho más dura ha sido la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. "El problema es que ustedes donde nosotros vemos personas, ustedes ven esclavos", ha dicho Montero, quien ha citado varios artículos de prensa en referencia a supuestos casos de abusos laborales y físicos contra migrantes cometidos por miembros de Vox. "Son ustedes cristianos, ¿verdad?", ha espetado, "pues Lucas 6:3, traten a los demás como les gustaría que les trataran a ustedes".