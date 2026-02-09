Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania confirma su participación en posible encuentro trilateral en Estados Unidos

El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de que ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump que tendrá lugar en Estados Unidos.

"Hemos confirmado nuestra presencia", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana 'Suspline' en el marco de un encuentro del presidente ucraniano con periodistas.

Tras la segunda ronda de negociación trilateral, celebrada el miércoles y el jueves entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, la cita en Estados Unidos podría tener lugar en Miami (Florida, sur) dentro de una semana, según Suspline.