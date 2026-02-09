DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

Irán desafía las amenazas de EEUU e insiste en su derecho de enriquecer de uranio Teherán descartó el domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en sus conversaciones con Washington, "incluso en caso de guerra" con Estados Unidos, cuya voluntad de negociar puso en duda. Las autoridades de la república islámica exhibieron también su firmeza en el plano interno, con la detención de tres figuras del campo reformista y la condena a seis años de prisión a la opositora y nobel de la paz Narges Mohammadi.

Casi 180 palestinos salieron de Gaza tras la reapertura del paso de Rafah Casi 180 palestinos salieron de la Franja de Gaza desde la reapertura limitada del cruce fronterizo de Rafah, que comunica con Egipto, hace una semana, según datos de autoridades del territorio. El paso de Rafah, que es la única salida para los gazatíes que no pasa por Israel, reabrió para el tránsito de personas el 2 de febrero, después de que las autoridades israelíes tomaran el control de este cruce durante la guerra con el movimiento islamista Hamás. Entre el lunes pasado y el jueves, 135 personas cruzaron hacia Egipto, la mayoría de ellos pacientes y personas que los acompañaban, informó Ismail al Thawabteh, director de la oficina de comunicaciones del territorio gobernado por Hamás desde 2007.

El Ejército israelí suspende a un grupo de militares que dieron una paliza a un detenido palestino El Ejército de Israel ha anunciado que suspenderá provisionalmente a un grupo de militares que fueron grabados la semana pasada mientras propinaban una paliza a un detenido palestino en Cisjordania. En un comunicado recogido por el 'Times of Israel', el Ejército israelí explica que el incidente está "bajo investigación" y, hasta que terminen las pesquisas, "los militares han sido suspendidos". Todos los implicados aparecieron en la grabación publicada el pasado viernes por los medios palestinos, en la que el grupo de militares comienza a dar patadas y puñetazos a un hombre identificado como Muhand al Tamimi, cerca de Nabi Salé, en las inmediaciones de Ramala.