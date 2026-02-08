Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Un jet privado de un socio de Trump, usado por ICE para deportar palestinos a Cisjordania

Un jet privado de un socio de Trump, usado por ICE para deportar palestinos a Cisjordania / AP Photo/Mark Schiefelbein

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  2. Daniel Siad y los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres
  3. Trump cuelga y tras un alud de críticas borra un vídeo en que se retrataba a los Obama como gorilas
  4. Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
  5. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  6. Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener 'solo 14 años
  7. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
  8. Trump aboga por un nuevo tratado de control de armas atómicas tras la expiración del New START

