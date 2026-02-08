Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha alertado que el proyecto de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, contiene "omisiones graves" y ha denunciado que "una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera", exigiendo nuevamente la liberación "inmediata" de todos los presos políticos. "El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", ha denunciado PUD en un comunicado en el que ha subrayado además que "la amnistía no es automática" y que "excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica" ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

Cuba confirma sus primeras medidas anticrisis: racionamiento de combustible y teletrabajo El Gobierno cubano adelantó este viernes que racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades como parte de su plan de emergencia por el desabastecimiento de combustible provocado por el bloqueo petrolero de Washington. Estas primeras medidas fueron aprobadas por un Consejo de Ministros extraordinario y anunciadas en la televisión estatal por los ministros del Trabajo; Transporte; Educación Superior; Educación y el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva.

Estados Unidos entrega a Colombia 11 vehículos blindados tras reunión entre Petro y Trump El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca. El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.

Llega a Colombia primer vuelo con deportados de EEUU tras reunión Petro-Trump Un vuelo con un centenar de colombianos deportados de Estados Unidos llegó a Bogotá la noche del jueves, el primero desde la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, informó la cancillería. El gobierno colombiano acordó reanudar los vuelos de deportación de migrantes poco antes de la visita el martes del presidente izquierdista a su homólogo estadounidense, en la que limaron asperezas y aliviaron tensiones que se venían acumulando desde inicios del año pasado. Las quejas de Petro por supuestos malos tratos a sus ciudadanos deportados fueron el inicio de los constantes enfrentamientos entre los mandatarios.

Trump publica un vídeo en el que aparecen los Obama caracterizados como monos El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos. La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump. Más información, aquí.

MSF denuncia una trabajadora herida en Gaza por el impacto una "bala perdida" en el abdomen Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que una trabajadora ha resultado herida en Gaza por una "bala perdida" mientras se encontraba en el interior de un centro médico en un caso representativo del enorme peligro al que se enfrentan sus empleados a pesar del alto el fuego en vigor. El incidente ocurrió el 4 de febrero dentro del centro de salud que gestiona, en parte, MSF en Al Mauasi, en la costa de Gaza. Al Mauasi es la llamada "zona de seguridad" establecida por Israel, donde sobreviven decenas de miles de gazatíes expulsados de sus hogares durante la ofensiva israelí en Gaza, y ha sido ocasionalmente objetivo de bombardeos israelíes.

Carles Planas Bou La IA catapulta la desinformación sobre Epstein al crear "en segundos" imágenes falsas del pedófilo junto a Trump o Mamdani La IA catapulta la desinformación sobre Epstein al crear "en segundos" imágenes falsas del pedófilo junto a Trump o Mamdani, por Carles Planas Bou.

La tractorada no causa problemas de tráfico importantes al ocupar solo un carril Fuentes del Servei Català del Trànsit han asegurado a EFE que apenas ha habido retenciones hasta el momento a causa de la movilización, ya que las diferentes columnas de agricultores han ocupado solo un carril en sus desplazamientos y combinaban tractores y vehículos particulares.

¿Qué es TrumpRx, la plataforma para la venta directa de medicamentos que ha lanzado la Casa Blanca? La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.