Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Marc Marginedas
Día de la marmota en las conversaciones de Abu Dabi sobre Ucrania
Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania se estrellan una y otra vez sobre la cuestión territorial, aunque ningún bando se levanta de la mesa de negociaciones para no alienar a Trump y a EEUU
Ucrania confirma su participación en posible encuentro trilateral en Estados Unidos
El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de que ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump que tendrá lugar en Estados Unidos.
"Hemos confirmado nuestra presencia", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana 'Suspline' en el marco de un encuentro del presidente ucraniano con periodistas.
Tras la segunda ronda de negociación trilateral, celebrada el miércoles y el jueves entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, la cita en Estados Unidos podría tener lugar en Miami (Florida, sur) dentro de una semana, según Suspline.
El general ruso que sobrevivió a un atentado recobra la consciencia
El general ruso tiroteado ayer en Moscú, Vladímir Alexéyev, recobró este sábado la consciencia después de un coma inducido tras ser operado y su vida ya no corre peligro.
"La operación salió bien. Tras ella, se le indujo un coma, ahora despertó y se encuentra consciente. Ahora mismo podemos decir que su vida no corre peligro", declaró una fuente cercana a la agencia TASS.
Por otro lado, el diario Kommersant afirma que las autoridades policiales detuvieron a dos sospechosos que están siendo interrogados.
Alexéyev, segundo al mando de la inteligencia militar rusa, fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucraniana y estadounidense para negociar una posible paz en Ucrania.
