Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Marc Marginedas
Día de la marmota en las conversaciones de Abu Dabi sobre Ucrania
Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania se estrellan una y otra vez sobre la cuestión territorial, aunque ningún bando se levanta de la mesa de negociaciones para no alienar a Trump y a EEUU
Ucrania confirma su participación en posible encuentro trilateral en Estados Unidos
El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de que ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump que tendrá lugar en Estados Unidos.
"Hemos confirmado nuestra presencia", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana 'Suspline' en el marco de un encuentro del presidente ucraniano con periodistas.
Tras la segunda ronda de negociación trilateral, celebrada el miércoles y el jueves entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, la cita en Estados Unidos podría tener lugar en Miami (Florida, sur) dentro de una semana, según Suspline.
El general ruso que sobrevivió a un atentado recobra la consciencia
El general ruso tiroteado ayer en Moscú, Vladímir Alexéyev, recobró este sábado la consciencia después de un coma inducido tras ser operado y su vida ya no corre peligro.
"La operación salió bien. Tras ella, se le indujo un coma, ahora despertó y se encuentra consciente. Ahora mismo podemos decir que su vida no corre peligro", declaró una fuente cercana a la agencia TASS.
Por otro lado, el diario Kommersant afirma que las autoridades policiales detuvieron a dos sospechosos que están siendo interrogados.
Alexéyev, segundo al mando de la inteligencia militar rusa, fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucraniana y estadounidense para negociar una posible paz en Ucrania.
Zelenski avisa que el posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos es de 12 billones de dólares
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que la inteligencia de su país le mostró un documento sobre un posible acuerdo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos valorado en hasta 12 billones de dólares (unos 10,15 billones de euros).
Zelenski señaló, en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana 'Ukrinform', que los servicios de inteligencia de su país le mostraron un documento llamado "paquete Dimitriev" que recogía esas cifras.
"Supuestamente es un paquete de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia", dijo Zelenski, quien agregó que "Ucrania mostrará su reacción ante esto en caso de que ocurra tal riesgo".
El presidente ucraniano indicó además que, ante la eventualidad de dicho acuerdo, la legislación actual de Ucrania ha de ser respetada.
"Si hay algún acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos, los puntos que toquen a Ucrania no pueden contradecir la Constitución de Ucrania, las leyes de Ucrania y no deben discutirse sin Ucrania", apuntó Zelenski.
Zelenski asegura que EEUU quiere terminar la guerra en Ucrania antes del mes de julio
Estados Unidos quiere que la guerra en Ucrania termine en el mes de junio a más tardar, según ha señalado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, una premura que refleja las ansias de Donald Trump por presentar un acuerdo a la opinión pública estadounidense antes de las elecciones legislativas de noviembre. EEUU también se habría ofrecido a albergar por primera vez en su territorio conversaciones entre rusos y ucranianos, una reunión propuesta para la semana que viene.
Rusia lanza "ataque masivo" contra la red eléctrica de Ucrania
Un "ataque masivo" de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de luz en todo el país, informó este sábado el operador estatal de la red eléctrica.
Moscú ha continuado con su invasión de Ucrania en los últimos días a pesar de que ambos países mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que está por cumplir cuatro años.
Funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de atacar deliberadamente la infraestructura energética, provocando cortes que han dejado a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en estos días en que atraviesan el invierno con temperaturas muy por debajo de cero.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana", afirmó este sábado el operador Ukrenergo en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram.
"Debido a los daños causados por el enemigo, se han aplicado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", aseguró.
La entidad explicó que, "actualmente, el ataque aún continúa" y que los trabajos de restauración (del servicio) comenzarán en cuanto la situación de seguridad lo permita".
El ejército polaco anunció también que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele ocurrir en caso de bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania.
La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por ataque masivo ruso
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones de la red eléctrica de Ucrania, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
Zelenski afirma estar "insatisfecho" con la labor de la Fuerza Aérea en algunas regiones de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a los altos mandos de la Fuerza Aérea su desempeño y ha considerado "insatisfactoria" la labor que vienen realizando en lagunas regiones del país, después de que en la última noche cerca de 300 drones rusos fueran neutralizados por las fuerzas ucranianas.Zelenski ha trasladado al comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko, y al ministro de Defensa, Rustem Umerov, su insatisfacción. "Hemos discut ido (...) las soluciones que deberían implementarse de inmediato para derribar con mayor eficacia a los shahids (drones)", ha contado en sus redes sociales. Sin especificar directamente a qué regiones se refiere, Zelenski ha vuelto de poner de manifiesto las dificultades por las que está pasando Kiev, donde miles de hogares continúan sin suministro eléctrico, después de la campaña de ataques rusos.
Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' rusa, bancos y exportaciones en su 20ª ronda de sanciones
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha presentado este viernes la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su 'flota fantasma' para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones. La nueva ronda de sanciones, la vigésima, se ha presentado mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora los Veintisiete deberán dar su visto bueno a estas medidas, que la Comisión tiene intención de aplicar de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio ucraniano.
Estonia añade a más de mil rusos que combatieron en Ucrania a su lista negra de entrada
Estonia ha añadido más de mil combatientes rusos que lucharon contra Ucrania en la lista negra de personas que tienen prohibido entrar al espacio Schengen a través de las fronteras del país báltico, informó este viernes el Ministerio del Interior. En la lista figuran ahora 1.073 combatientes rusos más, que se suman a las 261 personas a las que Estonia ya había prohibido entrar en el país desde Rusia en enero pasado. "La agresión continuada de Rusia contra Ucrania es uno de los peores crímenes contra la humanidad. Los militares rusos que han combatido en Ucrania y que actualmente siguen combatiendo allí han matado, destruido, violado y saqueado. Cerrarles el espacio europeo común redunda en interés de la seguridad de todos nosotros", subrayó en un comunicado el ministro del Interior, Igor Taro.
