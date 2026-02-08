DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Casi 180 palestinos salieron de Gaza tras la reapertura del paso de Rafah
Casi 180 palestinos salieron de la Franja de Gaza desde la reapertura limitada del cruce fronterizo de Rafah, que comunica con Egipto, hace una semana, según datos de autoridades del territorio.
El paso de Rafah, que es la única salida para los gazatíes que no pasa por Israel, reabrió para el tránsito de personas el 2 de febrero, después de que las autoridades israelíes tomaran el control de este cruce durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.
Entre el lunes pasado y el jueves, 135 personas cruzaron hacia Egipto, la mayoría de ellos pacientes y personas que los acompañaban, informó Ismail al Thawabteh, director de la oficina de comunicaciones del territorio gobernado por Hamás desde 2007.
El Ejército israelí suspende a un grupo de militares que dieron una paliza a un detenido palestino
El Ejército de Israel ha anunciado que suspenderá provisionalmente a un grupo de militares que fueron grabados la semana pasada mientras propinaban una paliza a un detenido palestino en Cisjordania.
En un comunicado recogido por el 'Times of Israel', el Ejército israelí explica que el incidente está "bajo investigación" y, hasta que terminen las pesquisas, "los militares han sido suspendidos".
Todos los implicados aparecieron en la grabación publicada el pasado viernes por los medios palestinos, en la que el grupo de militares comienza a dar patadas y puñetazos a un hombre identificado como Muhand al Tamimi, cerca de Nabi Salé, en las inmediaciones de Ramala.
Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos cuatro palestinos han muerto este domingo en la Franja de Gaza como consecuencia de acciones militares israelíes a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.
Un adolescente de 16 años ha muerto tiroteado por militares israelíes cerca de la Mezquita de Salhudín en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza. La víctima ha sido identificada como Muhammad al Sarhi, según fuentes del Hospital Baptista de Gaza citadas por el diario palestino 'Filastín'.
Otras dos personas han muerto por disparos israelíes dentro de la zona de retirada de las fuerzas israelíes en Beit Lahiya y en Deir al Balá, en el norte y el centro del enclave palestino. En Deir al Balá ha muerto un hombre de 20 años identificado como Nasim Abú al Ayín que fue abatido por disparos efectuados desde un vehículo militar al este de la ciudad.
Y en Beit Lahiya, en el norte de la Franja, ha muerto un palestino y otro ha resultado herido de gravedad por el impacto de obuses de la artillería israelí.
