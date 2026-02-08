DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este domingo en la Franja de Gaza como consecuencia de acciones militares israelíes a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

Un adolescente de 16 años ha muerto tiroteado por militares israelíes cerca de la Mezquita de Salhudín en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza. La víctima ha sido identificada como Muhammad al Sarhi, según fuentes del Hospital Baptista de Gaza citadas por el diario palestino 'Filastín'.

Otras dos personas han muerto por disparos israelíes dentro de la zona de retirada de las fuerzas israelíes en Beit Lahiya y en Deir al Balá, en el norte y el centro del enclave palestino. En Deir al Balá ha muerto un hombre de 20 años identificado como Nasim Abú al Ayín que fue abatido por disparos efectuados desde un vehículo militar al este de la ciudad.

Y en Beit Lahiya, en el norte de la Franja, ha muerto un palestino y otro ha resultado herido de gravedad por el impacto de obuses de la artillería israelí.