DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha agradecido la huelga de trabajadores portuarios desarrollada el pasado viernes en más de una veintena de puertos de países europeos y del Mediterráneo, incluidos los de Marsella, Bilbao, El Pireo o Génova.
"Agradecemos la suspensión del trabajo durante un día entero por parte de los sindicatos portuarios (...) especialmente en Grecia, Italia, Turquía o Marruecos bajo el lema 'Los portuarios no trabajan para la guerra' en rechazo al envío de armamento a la entidad fascista ocupante", ha publicado Hamás en un comunicado.
El grupo armado palestino destaca que "es una expresión de solidaridad con el pueblo palestino, objeto de la continua agresión sionista".
Así, instan a los sindicatos de los puertos de todo el mundo a ampliar las campañas de solidaridad con el pueblo palestino frente a la "guerra de exterminio" y rechazar así el tránsito de armas para "la entidad sionista" para lograr un boicot efectivo que presione a Israel "para que cese su agresión y cumpla el acuerdo de alto el fuego".
La Junta de Paz de Trump prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington
La Junta de Paz creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington D.C., según informaron funcionarios de la Casa Blanca al medio Axios.
El encuentro servirá además para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.
Según oficiales de la Casa Blanca que pidieron no ser identificados, la reunión tendrá lugar en el Instituto de Paz de la capital estadounidense. El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una breve publicación en redes sociales.
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.
Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza
Al menos dos personas han muerto y 25 han resultado heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, y que se suman a un balance total que ha rebasado ya los 72.000 fallecidos.
El Ministerio de Salud destaca igualmente que 576 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 han resultado heridos durante este tiempo.
Desde el comienzo de la guerra de Gaza, los ataques de Israel han dejado 72.027 muertos y 171.651 heridos, según el balance ministerial, que no incluye las víctimas de ataques israelíes de la jornada del sábado. Así, fuentes médicas citadas por medios palestinos han informado del fallecimiento de Faraj al Hajj Salem en la entrada del barrio de Shuyaiya, en el este de la ciudad de Gaza, tras ser tiroteado por efectivos israelíes.
También ha muerto Aya Rabhi Hammad Abu Hudaid, quien resultó herida hace unos días en un bombardeo israelí sobre la zona de Asdaa, al noroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.
Israel dice haber matado a un miliciano de Hamás que participó en los ataques de 7 octubre
El Ejército de Israel informó este sábado de que el jueves mató a Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un miliciano de Hamás "que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal masacre del 7 de octubre de 2023".
El ataque ocurrió en el norte de Gaza cuando las tropas "identificaron a un terrorista en la zona de la línea amarilla, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", detalló el Ejército en un comunicado.
Y agregó: "Tras la identificación las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza". "La información de inteligencia del Ejército sugiere que el terrorista eliminado es Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un terrorista de Hamás que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal Masacre del 7 de octubre", concluye la nota.
Netanyahu abordará con Trump las negociaciones sobre Irán en Washington el miércoles
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la situación en la que se encuentran las negociaciones con Irán.
"El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", señaló un comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí
Hamás: "La continua matanza y destrucción en Gaza socava el acuerdo de alto el fuego"
El portavoz de la organización islamista Hamás en Gaza, Hazem Qasim, denunció en un comunicado este sábado que "la continua matanza y destrucción en Gaza" por parte del Ejército de Israel "socava el acuerdo de alto el fuego" impulsado por Estados Unidos.
"Seguir hablando de un alto el fuego en la Franja de Gaza carece de sentido mientras la criminal ocupación sionista continúa con sus crecientes operaciones de matanza y destrucción en toda la Franja", agregó.
Qasim acusó al Gobierno de Benjamín Netanyahu de "ignorar los esfuerzos de los mediadores (Catar, Egipto y Turquía) y de la Administración estadounidense" y de "burlarse de todos los llamamientos para implementar lo acordado".
Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de ofensiva
El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado este sábado a 72.027 los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023.
Solo 576, entre ellos mujeres y niños, han fallecido desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- a través del acuerdo que impulsó Estados Unidos.
Las tropas israelíes que todavía controlan más del 50 % de la Franja, pese a la declarada tregua, continúan abriendo fuego prácticamente todos los días asegurando que son ataques contra "sospechosos o terroristas" de Hamás.
Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, llamó este viernes al Líbano a continuar con el plan de limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado, durante una visita a Beirut en medio de renovadas presiones para el desarme el grupo chií libanés Hizbulá.
"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.
Dos muertos y una mujer herida por ataques israelíes en el norte y centro de Gaza
Dos palestinos fallecieron este viernes en el norte de Gaza y una mujer quedó herida en el centro del enclave en nuevos ataques lanzados por parte del Ejército israelí, informó la agencia de noticias palestina Wafa. El Ejército israelí sigue prácticamente abriendo fuego a diario contra Gaza, pese a que hace más de tres meses que entró en vigor el acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. Además, según señala Wafa, las tropas israelíes también llevaron a cabo extensas demoliciones dirigidas contra edificios residenciales en varias zonas del ya muy devastado enclave palestino. La artillería israelí también golpeó varias zonas del este y sur de la provincia de Jan Yunis (sur de Gaza).
