Reino Unido
Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein
Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto
EFE
Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.
- Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
- Daniel Siad y los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres
- Trump cuelga y tras un alud de críticas borra un vídeo en que se retrataba a los Obama como gorilas
- Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener 'solo 14 años
- Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
- Trump aboga por un nuevo tratado de control de armas atómicas tras la expiración del New START