Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónEncuestas AragónRegularización inmigrantesPremios GaudíEpsteinSuper BowlBorrasca MartaHuelga RodaliesNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Reino Unido

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer. / EP

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

TEMAS

  1. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  2. Daniel Siad y los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres
  3. Trump cuelga y tras un alud de críticas borra un vídeo en que se retrataba a los Obama como gorilas
  4. Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
  5. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  6. Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener 'solo 14 años
  7. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
  8. Trump aboga por un nuevo tratado de control de armas atómicas tras la expiración del New START

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en los últimos archivos desclasificados

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en los últimos archivos desclasificados

Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de cárcel

Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de cárcel

Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero tras una dura caída en los JJOO

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Declarado un incendio en el memorial improvisado por las víctimas de la tragedia de Nochevieja en Crans-Montana

Declarado un incendio en el memorial improvisado por las víctimas de la tragedia de Nochevieja en Crans-Montana

Reserva estratégica, inversiones y alianzas: el plan de Trump en tierras raras y minerales críticos para hacer frente a China

El infierno de Epstein: quién aparece en los archivos del pederasta y su grado de implicación delictiva

El infierno de Epstein: quién aparece en los archivos del pederasta y su grado de implicación delictiva

Un líder de Hamás rechaza el desarme mientras Israel siga ocupando Gaza

Un líder de Hamás rechaza el desarme mientras Israel siga ocupando Gaza