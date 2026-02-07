Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesAeropuerto El PratBorrasca MartaAdamuzLlum Barcelona 2026Cáncer páncreasEpsteinBarcelonaRodaliesCesáreaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Un jet privado de un socio de Trump, usado por ICE para deportar palestinos a Cisjordania

Un jet privado de un socio de Trump, usado por ICE para deportar palestinos a Cisjordania / AP Photo/Mark Schiefelbein

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL