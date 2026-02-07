Trump se niega a pedir disculpas por el vídeo racista que muestra a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que, según la Casa Blanca, fue responsabilidad de un miembro del personal. El video con evidentes connotaciones racistas compartido compartido por Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente la Casa Blanca calificó las reacciones como "falsa indignación", para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.

"Yo no cometí un error", dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación. Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: "Por supuesto que sí".

El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspiratorias sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. "Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró a la agencia AFP un funcionario del Gobierno.

Trump dijo el viernes que "no vio" todo el video antes de publicarlo. "Solo vi la primera parte... y no lo vi completo", dijo a periodistas, antes de añadir que se lo "pasó" a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo. La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Obsesionado con las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no. Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista".

"Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", pidió la portavoz de Trump. En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de 'me gusta' en la plataforma social del presidente.

Reacciones demócratas

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora. Pero sí lo ha hecho la ex vicepresidenta Kamala Harris, que ha condenado frecuentemente la retórica racial divisiva de Trump, criticó el retroceso de la Casa Blanca en una publicación en X el viernes. "Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación", escribió la excandidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales con el republicano. "Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree", agregó.

Noticias relacionadas

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom. Un senador afroamericano republicano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa. "Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo", pidió en X.