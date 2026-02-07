Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloAdamuzAeropuerto El PratZBEBorrasca MartaLlum Barcelona 2026Cáncer páncreasAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

EEUU

El Pentágono cortará sus lazos académicos con Harvard: "Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no"

Esta decisión pondrá fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación que realizaba el personal militar

Harvard, muro de la resistencia contra Trump

La universidad de Harvard

La universidad de Harvard / Marta Garde / EFE

AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Pentágono cortará todos los vínculos académicos con la Universidad de Harvard, lo que pondrá fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación, informó este viernes el ente en un comunicado.

La medida es el último episodio de la pugna del gobierno del presidente Donald Trump con la prestigiosa institución educativa de la Ivy League, a la que acusa de promover la ideología "woke", un término peyorativo utilizado por la derecha radical para las políticas de diversidad.

"Durante demasiado tiempo, este Departamento ha enviado a nuestros mejores y más brillantes oficiales a Harvard, esperando que la universidad comprendiera y apreciara mejor a nuestra clase guerrera", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el boletín.

"En cambio, demasiados de nuestros oficiales regresaron pareciéndose demasiado a Harvard: con la cabeza llena de ideologías globalistas y radicales que no mejoran nuestras filas de combate".

El Pentágono señaló que la ruptura de lazos comenzará en el año académico 2026-2027, y que el personal militar que esté cursando estudios podrá terminarlos.

En otra publicación en la red social X, Hegseth utilizó su término preferido para el Departamento de Defensa: "Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no".

El secretario afirmó que el Pentágono revisará sus vínculos con todas las universidades de la Ivy League para la formación y educación militar.

Noticias relacionadas

La presión de la administración Trump sobre estas instituciones ha llevado a los académicos a expresar preocupación por la posibilidad de una erosión de la libertad académica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
  2. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  3. Daniel Siad y los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres
  4. Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
  5. Trump cuelga y tras un alud de críticas borra un vídeo en que se retrataba a los Obama como gorilas
  6. Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
  7. Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf en Florida
  8. Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener 'solo 14 años

Las divisiones de la oposición iraní en el exilio complican las alternativas al régimen teocrático en Teherán

Las divisiones de la oposición iraní en el exilio complican las alternativas al régimen teocrático en Teherán

El Pentágono cortará sus lazos académicos con Harvard: "Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no"

El Pentágono cortará sus lazos académicos con Harvard: "Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no"

Zelenski asegura que EEUU quiere terminar la guerra en Ucrania antes del mes de julio

Zelenski asegura que EEUU quiere terminar la guerra en Ucrania antes del mes de julio

Albares se reúne este sábado en Madrid con su homólogo argelino en plena normalización diplomática

Albares se reúne este sábado en Madrid con su homólogo argelino en plena normalización diplomática

Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?

Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?

La Policía británica registra los domicilios del exembajador Peter Mandelson en Londres

La Policía británica registra los domicilios del exembajador Peter Mandelson en Londres

Los Clinton piden que su testimonio sobre Epstein se haga en público

Los Clinton piden que su testimonio sobre Epstein se haga en público

Francia investiga al exministro Jack Lang por sus vínculos con Epstein

Francia investiga al exministro Jack Lang por sus vínculos con Epstein