Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia lanza "ataque masivo" contra la red eléctrica de Ucrania
Un "ataque masivo" de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de luz en todo el país, informó este sábado el operador estatal de la red eléctrica.
Moscú ha continuado con su invasión de Ucrania en los últimos días a pesar de que ambos países mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que está por cumplir cuatro años.
Funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de atacar deliberadamente la infraestructura energética, provocando cortes que han dejado a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en estos días en que atraviesan el invierno con temperaturas muy por debajo de cero.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana", afirmó este sábado el operador Ukrenergo en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram.
"Debido a los daños causados por el enemigo, se han aplicado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", aseguró.
La entidad explicó que, "actualmente, el ataque aún continúa" y que los trabajos de restauración (del servicio) comenzarán en cuanto la situación de seguridad lo permita".
El ejército polaco anunció también que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele ocurrir en caso de bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania.
La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por ataque masivo ruso
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones de la red eléctrica de Ucrania, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
Zelenski afirma estar "insatisfecho" con la labor de la Fuerza Aérea en algunas regiones de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a los altos mandos de la Fuerza Aérea su desempeño y ha considerado "insatisfactoria" la labor que vienen realizando en lagunas regiones del país, después de que en la última noche cerca de 300 drones rusos fueran neutralizados por las fuerzas ucranianas.Zelenski ha trasladado al comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko, y al ministro de Defensa, Rustem Umerov, su insatisfacción. "Hemos discut ido (...) las soluciones que deberían implementarse de inmediato para derribar con mayor eficacia a los shahids (drones)", ha contado en sus redes sociales. Sin especificar directamente a qué regiones se refiere, Zelenski ha vuelto de poner de manifiesto las dificultades por las que está pasando Kiev, donde miles de hogares continúan sin suministro eléctrico, después de la campaña de ataques rusos.
Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' rusa, bancos y exportaciones en su 20ª ronda de sanciones
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha presentado este viernes la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su 'flota fantasma' para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones. La nueva ronda de sanciones, la vigésima, se ha presentado mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora los Veintisiete deberán dar su visto bueno a estas medidas, que la Comisión tiene intención de aplicar de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio ucraniano.
Estonia añade a más de mil rusos que combatieron en Ucrania a su lista negra de entrada
Estonia ha añadido más de mil combatientes rusos que lucharon contra Ucrania en la lista negra de personas que tienen prohibido entrar al espacio Schengen a través de las fronteras del país báltico, informó este viernes el Ministerio del Interior. En la lista figuran ahora 1.073 combatientes rusos más, que se suman a las 261 personas a las que Estonia ya había prohibido entrar en el país desde Rusia en enero pasado. "La agresión continuada de Rusia contra Ucrania es uno de los peores crímenes contra la humanidad. Los militares rusos que han combatido en Ucrania y que actualmente siguen combatiendo allí han matado, destruido, violado y saqueado. Cerrarles el espacio europeo común redunda en interés de la seguridad de todos nosotros", subrayó en un comunicado el ministro del Interior, Igor Taro.
El Kremlin dice que la nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará "pronto"
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles. "Eso será pronto", dijo Peskov, citado por la agencia TASS. Al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría acoger la tercera ronda de las conversaciones, después de que las dos primeras se celebraran en Abu Dabi con su mediación, el representante del Kremlin afirmó que "de eso no se ha hablado". "No, no creo (que la tercera ronda se traslade a EE.UU). De eso no se ha hablado", aseguró. Previamente, representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia describieron las discusiones en Abu Dabi como "constructivas".
Kallas: Moscú "no es invencible", su ejército está estancado y su economía se resquebraja
La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, defendió este viernes las nuevas sanciones aprobadas por la Comisión Europea contra Rusia porque "perjudican gravemente la economía rusa" y merman su capacidad para la guerra. "Moscú no es invencible. En el campo de batalla, su ejército se está estancando. En casa, su economía se está resquebrajando", señaló Kallas en redes sociales. En la misma línea, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, subrayó que las sanciones "funcionan" y la UE seguirá "aplicándolas hasta que Rusia entable negociaciones serias con Ucrania para lograr una paz justa y duradera". Ambas dirigentes europeas se pronunciaron en este sentido después de que la Comisión Europea (CE) propusiera este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Ucrania celebra el regreso de prisioneros, pero no ve progreso hacia la paz tras Abu Dabi
Ucrania celebra el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses, fruto de las negociaciones con Rusia en Abu Dabi, si bien esas conversaciones no han arrojado más resultados tangibles, ya que ambas partes mantienen posturas opuestas sobre las cuestiones territoriales y esperan inclinar la balanza de fuerzas a su favor. El regreso de 150 soldados ucranianos y siete civiles, que estuvieron hasta cuatro años en cautiverio ruso, ha traído alivio a sus familias tras un prolongado aislamiento e informaciones sobre supuestos maltratos sufridos por los detenidos. El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, afirmó que el estado psicológico de los liberados "es difícil" y que algunos regresaron a casa con un "peso críticamente bajo".
Tiroteado Vladímir Alexéyev, responsable de mercenarios y de inteligencia ruso
El teniente general Vladímir Alexéyev, ingresado en cuidados intensivos tras ser tiroteado este viernes en su domicilio en Moscú, es el segundo al mando de la inteligencia militar rusa, el responsable de los grupos paramilitares rusos a nivel internacional, incluido Wagner, y fue sancionado por su supuesta implicación en el caso Skripal (2016). Alexéyev, nacido en Ucrania en 1961, fue tiroteado hoy después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para negociar una posible paz en Ucrania.
Alto mando del Estado Mayor ruso herido tras atentado en Moscú
El teniente general Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, fue hospitalizado hoy con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, informó a RIA Nóvosti de que este viernes "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, "y huyó del lugar de los hechos". Según Petrenko, "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad". Alexéev es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar en Rostov con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.
