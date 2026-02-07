DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

La ONU denuncia nuevas operaciones israelíes para expulsar a cientos de palestinos en territorio ocupado

Naciones Unidas ha condenado este viernes las últimas operaciones israelíes que anticipan la expulsión en masa de cientos palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado varios episodios, como el ocurrido el 12 de enero, cuando fuerzas de seguridad israelíes asaltaron el campo de refugiados de Shufat y el barrio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén, y las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia (Cisjordania). En total fueron detenidos 25 palestinos y demolidas 70 viviendas en lo que, dice la ONU, parece "tratarse de preparativos para el desarrollo de varios asentamientos de gran envergadura en la zona".

La ONU también denuncia que, el pasado 23 de enero, las autoridades israelíes ordenaron el desahucio de los residentes de 22 viviendas palestinas en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Al Bustan y Batn Al Hawa (en el barrio de Silwan, también en Jerusalén). Sus residentes llevan dos meses recibiendo estas órdenes y la ONU teme que cientos de palestinos avaban expulsados.

De esta forma, el portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, ha avisado que estas "operaciones y planes de asentamiento" ponen "seriamente en peligro la viabilidad de un estado palestino y la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos", como ya ocurriera el año pasado en el norte de Cisjordania, escenario de una operación israelí de expulsiones masivas que desembocó el la salida forzada de más de 32.000 personas de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.