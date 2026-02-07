DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, llamó este viernes al Líbano a continuar con el plan de limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado, durante una visita a Beirut en medio de renovadas presiones para el desarme el grupo chií libanés Hizbulá.
"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.
Dos muertos y una mujer herida por ataques israelíes en el norte y centro de Gaza
Dos palestinos fallecieron este viernes en el norte de Gaza y una mujer quedó herida en el centro del enclave en nuevos ataques lanzados por parte del Ejército israelí, informó la agencia de noticias palestina Wafa. El Ejército israelí sigue prácticamente abriendo fuego a diario contra Gaza, pese a que hace más de tres meses que entró en vigor el acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. Además, según señala Wafa, las tropas israelíes también llevaron a cabo extensas demoliciones dirigidas contra edificios residenciales en varias zonas del ya muy devastado enclave palestino. La artillería israelí también golpeó varias zonas del este y sur de la provincia de Jan Yunis (sur de Gaza).
Irán anuncia que las negociaciones con EEUU continuarán
Irán afirmó este viernes que las negociaciones con Estados Unidos para evitar una escalada militar continuarán, al término de una primera ronda en Omán después de que Washington enviara buques de guerra a la zona. Los diálogos en la capital, Mascate, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas. Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que tanto pesan desde hace años sobre su economía. Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Próximo.
Israel bombardea un edificio en Gaza tras su primera orden de evacuación desde el alto el fuego
El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, poco después de emitir su primera orden de evacuación en el enclave desde la entrada en vigor el 10 de octubre del acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según ha informado el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un edificio de tres plantas en el barrio de Zeitún, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, había señalado poco antes en un mensaje en redes sociales que el edificio iba a ser atacado "debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o cerca del mismo".
Un funcionario alerta que "Sin la UNRWA, el sistema humanitario funciona en Gaza sin un brazo"
Con las nuevas leyes israelíes, la UNRWA no solo ha sido prohibida en la Palestina ocupada sino que ha sido limitada en Gaza, lo que en palabras del responsable en la Franja de esa agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Sam Rose, deja a todo "el sistema humanitario operando con un brazo atado a la espalda". "En un momento en que deberíamos estar aumentando la ayuda, estamos limitados. Esto no es lo que Gaza necesita", dice Rose en una entrevista con EFE durante una visita a España. Israel prohibió el año pasado el funcionamiento de UNRWA en Cisjordania y Jerusalén este, ya que vincula las actividades de esta agencia de la ONU con Hamás, después despojó a la institución de su inmunidad y privilegios, y el pasado 20 de enero demolió la sede central en Jerusalén este. Esto "no afecta al trabajo en Gaza directamente", especifica Rose, pero provoca "indignación y miedo".
Netanyahu niega que Epstein trabajara como agente de Israel
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este viernes que el delincuente sexual Jeffrey Epstein jamás trabajó para el país en calidad de agente en respuesta a la constante aparición del ex primer ministro israelí Ehud Barak en los documentos desclasificados sobre el caso del fallecido empresario. "La relación inusualmente próxima entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak no deja entrever que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario", ha manifestado Neyanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.
Netanyahu ha indicado que Barak, su rival político, lleva "atascado desde hace dos décadas en su derrota electoral" contra Ariel Sharon (entonces líder del partido Likud que ahora preside Netanyahu) y que, desde entonces, "está intentando de manera obsesiva derrumbar a la democracia israelí con su trabajo con la izquierda radical antisionista".
Israel obliga a un palestino a demoler su propia casa en Silwan (Jerusalén Este)
Las autoridades israelíes han obligado a un hombre palestino a demoler su propia casa ubicada en el barrio de Silwan (Jerusalén Este), según ha informado la agencia de noticias palestina, Wafa. Israel sostiene que este vecino, Jalal Al Tawil, no contaba con permiso de construcción en el distrito de Al Bustan de Silwan, según ha informado a Wafa la Gobernación de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Las demoliciones se han convertido en una práctica habitual por parte de Israel en barrios de Jerusalén Este bajo el pretexto de que la mayoría de los palestinos no cuentan con permisos de construcción. Las familias palestinas que se niegan a demoler sus propias casas se enfrentan a que lo hagan las propias excavadoras israelíes, además de que Israel después les cobra elevadas tasas.
La ONU denuncia nuevas operaciones israelíes para expulsar a cientos de palestinos en territorio ocupado
Naciones Unidas ha condenado este viernes las últimas operaciones israelíes que anticipan la expulsión en masa de cientos palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado varios episodios, como el ocurrido el 12 de enero, cuando fuerzas de seguridad israelíes asaltaron el campo de refugiados de Shufat y el barrio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén, y las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia (Cisjordania). En total fueron detenidos 25 palestinos y demolidas 70 viviendas en lo que, dice la ONU, parece "tratarse de preparativos para el desarrollo de varios asentamientos de gran envergadura en la zona".
La ONU también denuncia que, el pasado 23 de enero, las autoridades israelíes ordenaron el desahucio de los residentes de 22 viviendas palestinas en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Al Bustan y Batn Al Hawa (en el barrio de Silwan, también en Jerusalén). Sus residentes llevan dos meses recibiendo estas órdenes y la ONU teme que cientos de palestinos avaban expulsados.
De esta forma, el portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, ha avisado que estas "operaciones y planes de asentamiento" ponen "seriamente en peligro la viabilidad de un estado palestino y la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos", como ya ocurriera el año pasado en el norte de Cisjordania, escenario de una operación israelí de expulsiones masivas que desembocó el la salida forzada de más de 32.000 personas de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.
Netanyahu: jefes de seguridad se opusieron a acabar con Hamás antes del 7 de octubre
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en un documento presentado al auditor del Estado de Israelí, Matanyahu Englmanen, a cuyo contenido ha tenido acceso la prensa local, que antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, jefes de seguridad y la oposición rechazaron su propuesta de conquistar Gaza y de impulsar asesinatos contra los líderes de Hamás. "El documento que sostengo en mi mano incluye las respuestas que di al auditor del Estado en el marco de la revisión sobre los eventos del 7 de octubre", explica el líder israelí en un vídeo publicado en su cuenta de X.
La reunión con Englman, según detalla Netanyahu y que ahora ha difundido, tuvo lugar en su oficina en Jerusalén el pasado 25 de diciembre y se prolongó durante cuatro horas. "El auditor también me preguntó y le respondí; también me referí a mi conducta y a las decisiones que tomé, y a mi actuación ese día, el 7 de octubre", indica. Netanyahu sostiene que el documento presentado al auditor incluye "transcripciones de discusiones de seguridad y muchos documentos a lo largo de 12 años, desde la Operación Margen Protector hasta la mañana del 7 de octubre".
También el líder israelí incluye una conversación de 2016 en la que el jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, le trasladó que matar a los líderes de Hamás, Yahya Sinwar y Mohamed Deif -ambos muertos en esta ofensiva- no provocaría el colapso del movimiento islamista.
Turquía detiene a dos supuestos colaboradores del servicio de inteligencia israelí
La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT) ha detenido a dos sospechosos acusados de espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, en una operación conjunta realizada con la Fiscalía de Estambul y la Policía Antiterrorista.
Los medios turcos han informado este viernes, citando fuentes policiales, de que fueron detenidos dos ciudadanos turcos, uno de ellos de origen palestino, y ambos están siendo interrogados en la jefatura de policía de Estambul. Los medios sostienen que, con apoyo del Mosad, los sospechosos ampliaron su actividad en Oriente Medio y habrían incluso entrado en Gaza para recabar información y moverse en el comercio de componentes de drones.
