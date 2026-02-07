Arabia Saudí y Emiratos: la guerra fría del Golfo

Las monarquías del golfo Pérsico tienen en común su inquebrantable alianza con EEUU, lo que no impide que tengan diferencias entre sí y que cada una intente defender sus intereses y proyectar su poder e influencia en la región. Quedó claro en 2017, cuando parte de ellas impusieron un bloqueo total a Qatar, que incluyó el cierre de fronteras. Hoy los que se enfrentan son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU). El choque se libra fuera de sus territorios en una suerte de guerra fría en la región. Los escenarios de la batalla son Yemen, Sudán y Somalia. Los tres países viven guerras civiles, aunque eso poco importa a Riad y a Abu Dhabi que, con su intervencionismo, contribuyen a las mayores crisis humanitarias de este siglo.

En los tres conflictos, Arabia Saudí y los EAU defienden a facciones opuestas. Los saudíes apuestan por Estados fuertes que mantengan la unidad territorial y que den estabilidad a la región. Buscan seguridad para proteger sus intereses económicos y geopolíticos. A los emiratíes, en cambio, le gusta pescar en río revuelto. Dan apoyo militar a grupos locales rebeldes, secesionistas en el caso de Yemen y Somalia.

En Yemen, un país devastado por más de 10 años de guerra, las dos potencias árabes lideraron una coalición militar en 2015 para luchar contra los hutíes, la milicia chií aliada de Irán, que un año antes había conquistado la capital, Saná, y el noreste del país. Hoy los hutíes siguen controlando el 30% del territorio.

El resto del país está bajo el mando de la coalición antihutí Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), reconocido como el gobierno legítimo por la ONU. Una parte de sus miembros defienden la unidad del país, como los saudís. La otra, la secesión. Los separatistas forman el Consejo de Transición del Sur (CTS), que cuenta con el apoyo militar de los Emiratos.

Con el respaldo al CTS, Abu Dhabi busca tener presencia en las islas, puertos y otros enclaves en el mar Rojo y el golfo de Adén, el estratégico corredor marítimo por el que transita una buena parte de las mercancías del mundo.

Incidente armado

La tensión entre las dos monarquías –unidas frente a los hutíes pero rivales en el seno del Gobierno– subió de tono a finales del año pasado, cuando los milicianos del CTS lanzaron una ofensiva militar contra las provincias del sureste, bajo control entonces de las fuerzas yemeníes apoyadas por los saudíes. Una de las provincias, Hadramaut, rica en petróleo, comparte 800 kilómetros de frontera con Arabia Saudí. Riad no tardó en reaccionar. Aviones de combate bombardearon material militar emiratí que iba destinado a las fuerzas separatistas. Fue el primer incidente armado entre los dos países. Tras el ataque, los EAU retiraron a sus soldados desplegados en Yemen y el CTS se disolvió.

En el caso de Somalia, los EAU mantienen fuertes inversiones en infraestructura y presencia en dos regiones autónomas separatistas: Puntlandia y Somalilandia. Ésta última, situada en el noroeste del país, funciona de facto como Estado independiente desde 1991. Recientemente Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer como país independiente a Somalilandia, territorio bañado por las aguas del golfo de Adén. En un punto de la costa se encuentra el puerto de Berbera, un estratégico enclave que Tel Aviv podría utilizar como centro logístico para operaciones en la región.

La monarquía emiratí mantiene muy buenas relaciones con Israel. Es de los pocos países árabes que se unieron a los Acuerdos de Abraham, lo que no ha hecho aún Arabia Saudí. Mientras los EAU mantuvo un silencio cómplice ante la decisión del Estado judío, los saudíes la condenaron y el Gobierno somalí la tildó de "ataque flagrante" a su integridad territorial. Como respuesta, el Gobierno de Mogadiscio anuló todos los acuerdos de seguridad y defensa firmados con los Emiratos.

Sudán

La provincia somalí de Puntland, por su lado, sirve a los EAU como base de apoyo militar a una las facciones en la guerra del Sudán. Una de sus ciudades costeras, Bosaso, es el punto de llegada de armamento destinado a los paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF) del general Mohamed Dagalo. Desde hace casi tres años, la RSF se enfrenta al ejército regular sudanés del general Abdelfatah Al Burhan, aliado de los saudíes.

En Bosaso los EAU tienen una base militar y un cuartel para mercenarios de diferentes países, entre ellos colombianos, que combaten al lado de Dagalo. Empresas emiratíes se encargan de buscar soldados a sueldo para combatir en Sudán. A cambio del apoyo militar, Abu Dabi recibe grandes toneladas de oro procedentes de las ricas minas que controlan las fuerzas paramilitares. Los EAU se han convertido en uno de los mercados de oro más grandes del mundo.

El emir de los EAU, Mohamed bin Zayed, fue el principal valedor político del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el hombre fuerte del régimen de Riad. Amigos y rivales a la vez en campos de batalla con centenares de miles de muertos. Es muy poco probable que lleguen a un enfrentamiento bélico directo. En todo caso si así fuera estaría EEUU para impedirlo.