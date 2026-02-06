Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump publica un video conspirativo sobre las elecciones en EEUU donde representa a los Obama como monos El presidente estadounidense Donald Trump publicó un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados demócratas. Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma Truth Social de Trump, los Obama aparecen con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo. El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020. Hasta primeras horas del viernes por la mañana, el video había recibido más de 1.000 "me gusta" en la red social del presidente.La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Trump pide tratado nuevo y "modernizado" tras expirar el pacto nuclear New START con Rusia El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que quiere "un tratado nuevo, mejorado y modernizado" que sustituya al New START, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que ha expirado hoy mismo. "En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social. Tanto Trump como miembros de su Gobierno han optado por ignorar hasta el momento las ofertas de Rusia para negociar un nuevo tratado (New START se firmó en 2010 y no podía extenderse más).

Cuba afronta el escenario de "cero combustible" El Gobierno cubano se asoma ante la posibilidad de que la isla, poco más de un mes después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quede al borde de un "desabastecimiento agudo de combustible". En una inusual comparecencia televisiva, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la situación energética es "compleja" y que, tras el cierre del grifo desde Caracas, los cubanos van a "vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles".

Cuba anuncia planes de emergencia y de defensa El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó este jueves la disposición de su Gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el "bloqueo energético" de Washington. En una inusual comparecencia televisiva con medios oficiales y oficialistas cubanos y con estatales extranjeros de países aliados, Díaz-Canel reiteró que la isla "está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" con el objetivo de construir "una relación entre vecinos civilizada" y de "beneficio mutuo". Formalmente, remarcó que sería desde una "posición de respeto a la soberanía y la autodeterminación" del país caribeño, sin "abordar temas" que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan "entender como injerencias". Más información, aquí.

Trump acepta la salida británica de Chagos pero advierte que EEUU mantendrá la base militar Donald Trump indicó este jueves, tras una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, que acepta la devolución de las Islas Chagos a Mauricio por parte del Reino Unido, pero advirtió de que defenderá la presencia militar estadounidense en el archipiélago del océano Índico. "Si este acuerdo de arrendamiento fracasa en el futuro cercano, o si alguien amenaza o pone en peligro las operaciones y fuerzas estadounidenses en nuestra base, me reservo el derecho a proteger militarmente y reforzar la presencia estadounidense en Diego García", añadió, refiriéndose a la base estadounidense-británica de gran importancia estratégica ubicada en la isla principal del archipiélago.

Trump dice que líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a EEUU El presidente Donald Trump declaró este jueves que los líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a Estados Unidos, durante un desayuno en Washington. "Recuerden que en la campaña [electoral de 2024] acostumbraba a decir que sus criminales dejaban a nuestros criminales como si fueran bebés", comentó Trump en este evento con líderes religiosos que se celebra anualmente en la capital estadounidense. En la audiencia se encontraba el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al que Trump elogió previamente como un "gran tipo" que está ayudando a Estados Unidos por aceptar criminales peligrosos en sus cárceles de alta seguridad.

Cuba "dispuesta a un diálogo" con EEUU pero "sin presiones", dice el presidente Díaz-Canel El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero "sin presiones", en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla. "Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", pero "sin presiones" ni "precondicionamientos", dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión. Ese diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación" y sin "injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.