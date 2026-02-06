En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque con drones rusos mata a una pareja en la región ucraniana de Zaporiyia
Una pareja murió en un ataque nocturno con drones rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron este viernes las autoridades.
La mujer, de 48 años, y el hombre, de 49, fallecieron cuando su casa en la ciudad de Vilniansk fue alcanzada por el impacto, aseguró el jefe militar regional, Ivan Fedorov, en la plataforma de mensajería Telegram.
El ataque se produjo después de que funcionarios rusos y ucranianos mantuvieran esta semana conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión de Moscú, que dura casi cuatro años.
Rusia fortalece la ofensiva en la retaguardia ucraniana, incluso a 100 kilómetros del frente
Las fuerzas rusas están intensificando los ataques aéreos en el área táctica Kostyantynivka-Druzhkivka, sentando las bases para futuras operaciones ofensivas contra Kostyantynivka y aprovechando las lecciones aprendidas en Pokrovsk. La estrategia, analizada por ISW, se centra en interceptar la logística ucraniana en lugar de realizar operaciones de combate, en parte debido a las gélidas temperaturas. Los vehículos terrestres no tripulados (UGV) se han convertido en imprescindibles para abastecer a las tropas y posiciones y Rusia tiene ventaja. Las fuerzas rusas interfieren con la logística ucraniana mediante la vigilancia, el ataque y el minado remoto de las líneas terrestres de comunicación ucranianas con drones de visión en primera persona; la realización de emboscadas con drones; y la destrucción de vehículos aéreos no tripulados ucranianos. El alcance de los drones rusos ha aumentado con respecto al año pasado. Ya no se está en una guerra de frentes. Los ataques se producen en la retaguardia, a entre 25 y 100 kilómetros o más del frente. Estos objetivos incluyen carreteras, vías férreas y puentes. Los operadores de drones ucranianos son objetivo prioritario también.
Pocos avances en la negociación pero un pacto de intercambio de prisioneros
Rusia y Ucrania han finalizado este jueves la segunda tanda de negociaciones en Emiratos Árabes Unidos, en la que participa también Estados Unidos, con un pacto para intercambiar prisioneros de guerra, pero pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala, a pocas semanas del cuarto aniversario del ataque. El principal logro de esta ronda de contactos tripartita, la segunda en unas semanas que acoge Abu Dabi, ha sido el visto bueno al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra rusos y ucranianos, 157 de cada lado, que se ha podido materializar en cuestión de horas y que el enviado estadounidense, Steve Witkoff, ha valorado como un resultado concreto de las conversaciones de paz "detalladas y productivas" a tres bandas.
Un ataque ruso deja a más de 1.100 edificios de Kiev sin calefacción durante al menos dos meses
Más de 1.100 edificios residenciales de Kiev estarán sin calefacción durante al menos dos meses en pleno invierno debido a los daños "críticos" sufridos por una central térmica en un reciente ataque ruso, informó este jueves el alcalde de la capital ucraniana. "La central sufrió daños críticos y se necesitarán al menos dos meses para reparar sus sistemas y equipos", declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en redes sociales.
España se somete al examen de la OTAN para liderar la Fuerza de Reacción Aliada en 2027
La OTAN está evaluando desde la semana pasada a las Fuerzas Armadas españolas para que nuestro país pueda liderar en 2027 la Fuerza de Reacción Aliada (ARF), creada en 2024 a raíz de la guerra de Ucrania y el retorno del conflicto de alta intensidad en Europa. "Si la OTAN certifica que todo va bien" España tomará el mando, entre julio de 2027 y junio de 2028, de esta fuerza estratégica, de alta disponibilidad y con capacidad multidominio, capaz de desplegarse en un tiempo muy corto para fortalecer la disuasión en la paz y la crisis, ha señalado el comandante del Ejército de Tierra Pedro Soriano.
El TJUE avala las sanciones europeas contra un banco ruso por su vinculación con el Kremlin
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves las sanciones aplicadas por los Veintisiete contra el banco ruso Vnesheconombank, VEB.RF, por su vinculación con el Kremlin y por su papel durante la anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, alegando que el Consejo motivó correctamente la imposición de las medidas restrictivas. De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso que la empresa moscovita presentó a la sentencia impuesta por el Tribunal General de la UE en junio de 2024 --en la que también se dio visto bueno a las sanciones contra VEB.RF--, tras sostener la sociedad que el tribunal y los Veintisiete habían "desnaturalizado los hechos" e interpretaron "erróneamente" su papel en la anexión de Crimea y en la invasión de Ucrania.
Zelenski anuncia otra reunión con Rusia y EEUU tras los contactos de hoy en Abu Dabi
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado que los negociadores de Kiev, Moscú y Washington que volvieron a reunirse hoy en Abu Dabi han acordado celebrar "en el futuro más próximo" nuevos contactos para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra. "Es importante que el proceso continúa. Queremos resultados más rápido. Si hay una próxima reunión esto significa que hay una oportunidad de continuar el diálogo. Sin duda, deseamos mucho que lleve al final de la guerra", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk. Preguntado sobre los resultados de las reuniones en Abu Dabi, Zelenski dijo que el equipo negociador ucraniano le informará con detalle de lo que se ha hablado una vez vuelva a Kiev. "Consideran que es información muy sensible", dijo.
Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras un acuerdo en los contactos en EAU
Las autoridades de Rusia y Ucrania han procedido este jueves al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra a raíz de un acuerdo alcanzado en el marco de las conversaciones trilaterales --con la participación de Estados Unidos-- de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, horas después de que el enviado de Washington, Steve WItkoff, anunciara un acuerdo en este sentido.
Rusia está dispuesta a cooperar en relación con la central nuclear que ocupó en Ucrania
Rusia está abierta a la cooperación internacional en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada desde marzo de 2022, pero defiende que la planta debe considerarse rusa, afirmó este jueves el director de la agencia nuclear estatal Rosatom, Alexéi Lijachev. Las autoridades rusas "están completamente abiertas a cooperar" en la central nuclear de Zaporiyia, lo que incluye "la posibilidad de exportar electricidad fuera de la Federación Rusa", aseguró Lijachev a TASS desde Hungría, a donde viajó para inaugurar la construcción de una nueva central nuclear. Pero explicó que la condición es que "las cuestiones relacionadas con su operación, propiedad e independencia de la planta deben asignarse a un organismo ruso".
El emisario de EEUU asegura que Rusia y Ucrania han acordado un intercambio de prisioneros
Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros en negociaciones en Abu Dabi, tal y como ha anunciado el emisario de EEUU.
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
- Austin Appelbee, el menor que ha conmocionado a Australia tras nadar cuatro kilómetros contra un mar agitado: 'Salvó la vida de su madre y sus hermanos
- Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
- Los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres
- Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos