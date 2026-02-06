Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Un ataque con drones rusos mata a una pareja en la región ucraniana de Zaporiyia

Una pareja murió en un ataque nocturno con drones rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron este viernes las autoridades.

La mujer, de 48 años, y el hombre, de 49, fallecieron cuando su casa en la ciudad de Vilniansk fue alcanzada por el impacto, aseguró el jefe militar regional, Ivan Fedorov, en la plataforma de mensajería Telegram.

El ataque se produjo después de que funcionarios rusos y ucranianos mantuvieran esta semana conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión de Moscú, que dura casi cuatro años.