Aeropuerto El PratPasapalabraMedicinaBaliza V16Baja laboralSantiago SeguraCatalunyaRodaliesEncuesta elecciones AragónCrianzaAudiencia televisión
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Reapertura del paso de Rafah

Reapertura del paso de Rafah / PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

La Casa Blanca lanza TrumpRx, una plataforma para la venta directa de medicamentos

EEUU ataca otro buque en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El Parlamento venezolano aprueba la primera discusión sobre una amplia ley de amnistía a los opositores

DIRECTO UCRANIA | Rusia fortalece la ofensiva en la retaguardia ucraniana, incluso a 100 kilómetros del frente

DIRECTO GAZA | La Flotilla anuncia otra misión hacia Gaza desde BCN con un millar de profesionales de la medicina

DIRECTO EFECTO TRUMP | Trump insta a un nuevo pacto nuclear mundial

Caso Epstein | El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, investigado

Cuba se muestra dispuesta a negociar con Trump pero sin "condicionamientos" que afecten a su soberanía

