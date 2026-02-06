DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Teherán y Washington se alistan para negociar en Omán tras la sangrienta represión en Irán
Irán y Estados Unidos se preparan para conversaciones este viernes en Omán, mientras Washington evalúa si hay alguna perspectiva de progreso diplomático sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos, sin descartar el uso de la fuerza militar.
Los diálogos, que ambas partes confirmaron el miércoles, serán el primer encuentro de este tipo entre estos dos acérrimos enemigos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 con ataques a varias instalaciones nucleares.
Netanyahu señala al exministro Gallant y al exjefe de Inteligencia por infravalorar a Hamás antes del 7-O
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado al exministro de Defensa Yoav Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, según las transcripciones parciales de reuniones recogidas en un extenso documento de respuestas al interventor estatal, Matanyahu Englman, y difundido en la madrugada de este viernes por su oficina.
El documento, escrito íntegramente en hebreo, incluye declaraciones emitidas durante una reunión con el propio primer ministro diez días antes de los ataques que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial. Entonces, un representante de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que Hamás buscaba "una escalada", mientras que el entonces jefe del Shin Bet afirmó que la milicia deseaba "evitar una ronda de combates", según el texto compartido por la oficina de Netanyahu y recogido por el diario 'Times of Israel'.
La Flotilla anuncia otra misión hacia Gaza desde BCN con un millar de profesionales de la medicina
Los organizadores de la Flotilla Global Sumud (GSF, en inglés), que intentó el pasado año llevar ayuda humanitaria a Gaza antes de ser interceptada por Israel, anunciaron este jueves en Sudáfrica sus planes para una nueva misión, marítima y terrestre, con "miles" de personas que empezaría el 29 de marzo. La nueva flotilla arrancará su viaje desde Barcelona el día 29 de marzo, antes de ampliarse en otros puertos del mar Mediterráneo de manera gradual, algo que se verá combinado con un convoy por tierra, todo ello con el objetivo de crear un corredor humanitario con Gaza. Más información, aquí.
Un jet privado de un socio de Trump fue usado por el ICE para deportar palestinos a Cisjordania
La Administración de Donald Trump recurrió a un jet privado propiedad del magnate inmobiliario de Florida Gil Dezer para ejecutar una operación de deportación de palestinos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hacia Tel Aviv, Israel, desde donde fueron trasladados a la Cisjordania ocupada. Una nueva investigación del diario inglés 'The Guardian' sostiene que el avión, un Gulfstream de 16 plazas, se empleó en al menos dos ocasiones recientes para transportar grupos de hombres arrestados en EEUU. Más información, aquí.
Israel lanza ataques contra "posiciones de Hizbulá" en el Líbano a pesar del alto el fuego
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una nueva ronda de ataques contra supuestas posiciones del partido-milicia Hizbulá en el sur de Líbano, unos bombardeos que llegan a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y Hizbulá. Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que se encuentran atacando "objetivos de Hezbolá" en varias zonas del territorio libanés, mientras que los medios de comunicación libaneses, como la agencia de noticias NNA, han informado de nuevos ataques por parte de "aviones enemigos" sobre Mahmudiya, cerca de Alasiya, en el sureste del país.
Imputado en Israel el hermano del jefe del servicio de inteligencia por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza
La Fiscalía de Israel ha imputado este jueves al hermano del jefe del Shin Bet, David Zini, y otras dos personas por cargos de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas" en el marco de una investigación contra una supuesta red de contrabando de bienes a la Franja de Gaza. Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', Bezalel Zini, un reservista del Ejército que encabezaba la logística de una unidad dedicada a la demolición de edificios en la Franja, es sospechoso de haber abusado de su acceso al enclave para meter cigarrillos de contrabando en tres ocasiones, ganando con ello 365.000 shekels (unos 95.150 euros).
Hamás denuncia eleva a 575 los muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 574 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos los 27 "mártires" y 18 heridos durante las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que desde la entrada en vigor del alto el fuego ha habido 574 muertos y 1.518 heridos, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo. De esta forma, el número de víctimas a causa de la ofensiva desatada por el Ejército israelí asciende a 71.851 muertos y 171.626 heridos.
Gazatíes despiden al líder del ala militar de la Yihad Islámica que mató Israel
Un grupo de gazatíes ha despedido este jueves el cuerpo de Ali Al Razaina, líder de las Brigadas Al Quds -el ala militar del movimiento Yihad Islámica-, junto al de su hija de 11 años Ghada, en un funeral celebrado en el centro de Gaza, después de que el Ejército israelí los matara en un bombardeo a su tienda de campaña en el centro de la Franja. Un grupo de unos 15 palestinos han rezado oraciones por al Razaina y por su hija en el Hospital Mártires de Al Aqsa, adonde fueron llevados los cuerpos tras el ataque perpetrado este miércoles, y luego los han trasladado en una comitiva para ser enterrados, siguiendo la tradición palestina musulmana. El cuerpo de Al Razaina lucía cubierto por una bandera de la Yidah Islámica, según recoge la Agencia EFE.
Felipe González visita la Embajada israelí por los 40 años de relaciones diplomáticas
El expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han participado en un acto de la Embajada de Israel para celebrar el cuarenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, ahora distantes a raíz de que España reconociera el Estado palestino.
Ha sido la Embajada de Israel la que ha dado cuenta a través de la red social X de este acto, "como primer evento para marcar el 40 aniversario de relaciones diplomáticas entre España e Israel", país cuya embajadora en Madrid fue retirada en mayo de 2024 después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconociera el Estado de Palestina. Las relaciones bilaterales son muy tirantes y en España han aumentado las críticas al Gobierno de Benjamín Netanyahu por su actuación en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023, que Sánchez ha calificado de "genocidio"
Israel mata a un palestino en Jan Yunis en una noche de relativa calma tras el día letal con 24 muertos
El Ejército israelí mató el jueves a un joven palestino en la localidad de Bani Suheila, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, según una fuente médica, en un día hasta el momento tranquilo tras los bombardeos que causaron el miércoles 24 muertos en el enclave. El Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto. El miércoles, en una nueva jornada letal para los palestinos pese al alto el fuego, al menos 24 gazatíes murieron, entre ellos seis niños, en ataques a lo largo de la Franja, que concentraroon 15 muertos en el norte del enclave, según fuentes del Ministerio de Sanidad.
