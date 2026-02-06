DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Hamás denuncia eleva a 575 los muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 574 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos los 27 "mártires" y 18 heridos durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que desde la entrada en vigor del alto el fuego ha habido 574 muertos y 1.518 heridos, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo. De esta forma, el número de víctimas a causa de la ofensiva desatada por el Ejército israelí asciende a 71.851 muertos y 171.626 heridos.