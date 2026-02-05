Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Delcy Rodríguez se reúne con Repsol tras la aprobación de la ley de hidrocarburos en Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con representantes de la petrolera española Repsol así como con la francesa Maurel & Prom, después de que la Asamblea Nacional del país aprobara hace días la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo venezolano. Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha destacado el "importante" encuentro con la compañía española, "que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela durante más de 30 años". "Autoridades del Gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos", ha asegurado.

EEUU confirma el reinicio de negociaciones nucleares con Irán el viernes en Omán El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado el reinicio de negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, un encuentro que tendrá lugar en Omán, después de que Teherán anunciara el miércoles la fecha y el lugar de los contactos y tras las especulaciones sobre que Washington podría dar marcha atrás a última hora y no acudir a la cita.

Idoya Noain Tom Homan, el 'zar de la frontera' de Trump enviado a Minneapolis, anuncia la retirada inmediata de 700 agentes federales El Gobierno de Donald Trump sigue dando pasos para tratar de contener la crisis política y social abierta por el agresivo y letal despliegue de agentes federales en Minneapolis en su cruzada contra la inmigración. Este miércoles Tom Homan, el 'zar de la frontera' al que el presidente puso al frente de la operación tras la crisis disparada después de que agentes de fronteras abatieran al enfermero Alex Pretti, ha anunciado que la retirada inmediata de 700 efectivos de ese contingente federal. Lea la crónica completa de Idoya Noain.

Adrián Foncillas Xi advierte a Trump que Taiwán es una línea roja y le exige "respeto" Xi advierte a Trump que Taiwán es una línea roja y le exige "respeto", por Adrián Foncillas.

Cadena perpetua para el culpable del segundo intento de asesinar a Trump en 2024 Una jueza estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos. El abogado de Routh, Martin Roth, informó de que apelará la sentencia (que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua) porque no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad.

Xi amenaza a Trump sobre la venta de armas de EEUU a Taiwán El presidente de China, Xi Jimping, aseguró durante la conversación que tuvo con Donald Trump que "el tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos". "Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán", afirmó Xi, según la cadena estatal CCTV. China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no ha descartado nunca el uso de la fuerza para hacerse con el control. Pero en la práctica, China controla buena parte de la economía de Taiwán de manera directa o indirecta.

EEUU propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales para competir contra China Estados Unidos propuso este miércoles la formación de un bloque de socios comerciales con países aliados para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia. "Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona", aseguró el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en su intervención durante una reunión ministerial sobre minerales críticos en el Departamento de Estado. Al encuentro acudieron ministros de Exteriores y representantes de 55 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y también de la Unión Europea (UE).

Trump y Xi Jimping mejoran relaciones en una llamada para calmar las tensiones geoestratégicas El presidente de EEUU, Donald Trump, destacó que habló con el presidente chino, Xi Jimping, de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidense, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump con el gigante asiático. Xi está considerando aumentar la cuota fijada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses del Medio Oeste, hasta 2028. Tanto Rusia como China han instado al presidente de EEUU a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.

Trump dice que ha mantenido una "excelente" y "exhaustiva" llamada con Xi Jinping El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantuvo este miércoles una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, que fue "excelente" y "exhaustiva" y que ha tratado temas como una más amplia relación comercial, defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril. El contacto entre Trump y Xi se produce en plenas negociaciones de EEUU con Rusia sobre Ucrania, con Irán por un posible ataque, con el desarrollo de las ventas de petróleo a China y la posibilidad de cerco económico total a Cuba. Ante todos esos frentes, EEUU necesita que China se comprometa a mantener la neutralidad y estrechar lazos económicos con EEUU.