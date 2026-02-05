Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Donald Trump.

Donald Trump. / EP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

DIRECTO TRUMP | El presidente de EEUU avanza con Xi Jinping en relaciones comerciales y de no agresión

DIRECTO UCRANIA | Zelenski cifra en 55.000 los soldados muertos entre "más de 100.000 ucranianos muertos"

Trump, como Napoleón: construirá un arco del triunfo en Washington "más grande que el de París"

Sánchez defiende en 'The New York Times' su regularización de inmigrantes: "¿Qué debemos hacer con esta gente?"

El este de Cuba se queda a oscuras por un apagón eléctrico

DIRECTO GAZA | Una quincena de heridos gazatíes llegan al lado egipcio del paso de Rafah pese a los impedimentos de Israel

Adiós al último tratado de control de armas atómicas entre Rusia y EEUU: "Aumenta el peligro nuclear"

Los contactos de Epstein en Barcelona que ayudaron a construir su red de trata de mujeres

