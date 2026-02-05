El presidente de Portugal no descarta que se retrase la votación en algunas zonas por los temporales

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no descartó este jueves que se retrase una semana la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 8 de febrero, en algunas zonas por las inundaciones y daños causados por los temporales de estos días. El mandatario, que no se puede presentar a la reelección al haber cumplido dos mandatos seguidos, hizo estas declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad de Alcácer do Sal, en el distrito de Setúbal y una de las zonas más afectadas por el temporal Leonardo, que ya ha dejado un muerto. "Cada Ayuntamiento es un caso, pero es evidente que hay situaciones extremas como esta. La alcaldesa (de Alcácer do Sal) lo decidirá en el momento adecuado, pero probablemente tendrá en cuenta lo que se está viviendo y entenderá que lo más prudente es tomar una decisión que permita usar lo que está en la ley", expuso Rebelo de Sousa.

El jefe de Estado hacía referencia a la posibilidad de que la segunda vuelta se realice siete días después de lo inicialmente programado en algunas poblaciones, como permite la legislación portuguesa cuando ocurre "alguna calamidad en el día marcado para las elecciones o en los tres días anteriores". Este miércoles, el portavoz de la Comisión Nacional Electoral, André Wemans, explicó a EFE que los municipios que lo necesiten podrán acogerse a esta norma, aunque opinó que no iba a ser necesario. Asimismo, dijo que el mal tiempo previsto para el fin de semana y los temporales de los últimos días en Portugal han obligado a cambiar algunos de centros de voto para estos comicios porque los edificios donde se encuentran han registrado "daños debido al mal tiempo o dejaron de tener condiciones".

Portugal se encuentra en alerta hasta el domingo ante el paso de la tormenta 'Leonardo', que generará fuertes vientos, lluvia y nieve, así como un peligroso oleaje marítimo en todo el litoral. El país arrastra además los daños causados por temporales como Kristin, que la semana pasada dejó a varias localidades sin agua y luz y provocó cinco muertes. A la segunda vuelta de las elecciones presidenciales concurirrán el exministro socialista António José Seguro, que lidera en la intención de voto en los sondeos, y el líder de las derechas André Ventura.

Precisamente André Ventura, el candidato de extrema derecha a la segunda vuelta presidencial de Portugal, se sumó a la petición de aplazamiento de la votación del domingo debido a las interrupciones causadas por el mal tiempo que ha azotado el país en los últimos días. "Hoy propongo al otro candidato, al presidente de la República, y a las distintas autoridades municipales, en aras de la igualdad de todos los portugueses, que las elecciones se aplacen una semana", declaró André Ventura, citado por medios locales durante un acto de campaña en el sur del país.