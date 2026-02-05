Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Ucrania, Rusia y EEUU prosiguen sus negociaciones de paz en Emiratos Árabes Ucrania y Rusia continuarán este jueves sus negociaciones de paz en presencia de representantes estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión constante por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev. Al término de la primera jornada de conversaciones el miércoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que esperaba un nuevo intercambio de prisioneros "en un futuro próximo". Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en diálogos anteriores celebrados en Turquía en 2025.

Zelenski cifra en 55.000 los soldados muertos entre "más de 100.000 ucranianos muertos" y muchos desaparecidos El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado este miércoles en 55.000 el número de militares muertos, incluyendo a aquellos de carrera y a los movilizados en el marco de la guerra contra Ucrania, entre más de 100.000 ucranianos muertos y "un gran número" de personas desaparecidas. "Hablamos de decenas de miles de muertes, más de 100.000. En Ucrania, oficialmente en el campo de batalla, el número de soldados muertos, ya sean militares de carrera o personas movilizadas, es de 55.000. Y hay un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas", ha indicado el mandatario en una entrevista para la cadena France 2 centrada en la invasión rusa y las negociaciones de paz.

Zelenski espera nuevos canjes de prisioneros tras los contactos del miércoles en Abu Dabi El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que, a la vista de los resultados de los contactos de este miércoles entre sus emisarios y negociadores rusos con mediadores estadounidenses en Abu Dabi, espera "en el futuro más próximo" se produzcan nuevos intercambios de prisioneros entre Kiev y Moscú. Tras insistir en que el objetivo de Ucrania es poner fin a la guerra, indicó que también Rusia tiene que estar preparada para eso y pidió a sus socios que incrementen su presión sobre el Kremlin para forzarlo a aceptar un acuerdo de paz y que ofrezcan a Kiev garantías "reales" de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser invadida por los rusos después de que termine esta guerra. El presidente ucraniano pidió estas medidas para que "la gente en Ucrania sienta que la situación va de verdad hacia la paz, hacia el final de la guerra" y no que los rusos están aprovechando el proceso de negociación en su beneficio para continuar atacando.

Ucrania mantiene esperanzas en las conversaciones con Rusia y EEUU en Abu Dabi El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha destacado que las primeras conversaciones a tres en Abu Dabi con Rusia y Estados Unidos han sido "sustanciales y productivas" y han estado centradas "en medidas concretas y soluciones prácticas". Umerov ha explicado en sus redes sociales que después de la reunión a tres, la delegación ucraniana se ha reunido en un grupo de trabajo por separado y que ya están preparando un informe para el presidente ucraniano, Vladimir Putin. Está previsto que este jueves continúen unas conversaciones cuyos antecedentes se remontan al 23 y 24 de enero, en un nuevo intento llegar a un acuerdo en los asuntos que más fricciones provocan entre Kiev y Moscú, entre ellos el estatus de los territorios del este de Ucrania ocupados ahora por fuerzas rusas.

Rusia amenaza con endurecer los ataques si Ucrania no acepta sus condiciones en Abu Dabi Rusia amenazó el miércoles con continuar los ataques en Ucrania si Kiev no acepta sus condiciones, justo cuando negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses se reunieron de nuevo en Abu Dabi en busca de una salida diplomática a casi cuatro años de guerra. Varias rondas diplomáticas entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022. El principal escollo de las conversaciones es el destino del territorio del este de Ucrania. Rusia exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, y el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión le pertenecen.

Los países de la UE pactan un crédito para Ucrania que priorizará las compras militares en Europa Los países de la UE llegaron este miércoles a un acuerdo para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos, salvo en casos excepcionales. De los 90.000 millones de euros, 60.000 millones se destinarán a la obtención de equipamiento militar y a apoyar las inversiones en la industria de defensa en Ucrania, y los otros 30.000 millones a ayuda macrofinanciera para que el país invadido por Rusia pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la Administración pública.

España envía seis generadores eléctricos a Ucrania para abastecer a más de 14.000 personas El Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha procedido al envío a Ucrania de seis generadores eléctricos con los que abastecer a más de 14.000 personas ante los problemas de suministro generados por los continuados bombardeos rusos en pleno invierno. "Los bombardeos rusos, que son auténticos crímenes de guerra, han provocado la pérdida del 70% de la capacidad eléctrica de Ucrania, dejando a millones de personas sin luz, sin agua ni calefacción, en pleno invierno" en un momento con temperaturas bajo cero en el país, ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el acto de entrega de la donación a la embajadora ucraniana, Yuliia Sokolovsjka.

Albares denuncia que los bombardeos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania "son auténticos crímenes de guerra" El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, denunció este miércoles que los bombardeos rusos, "que son auténticos crímenes de guerra", han provocado ya la pérdida del 70% de la capacidad eléctrica de Ucrania, cuya población afronta un duro invierno. Así lo declaró José Manuel Albares en Arganda del Rey (Madrid) durante la presentación del envío a Ucrania de seis generadores de gran potencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), para apoyar infraestructuras esenciales del país afectadas por los ataques rusos.

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma por parte de sus tropas de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que sus fuerzas han logrado capturar Stepanovka, en Donetsk, y Staroukrainka, en Zaporiyia, a raíz de acciones "decisivas" y "activas" en sendas partes del país, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora al respecto. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.