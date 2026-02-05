DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Israel mantiene los bombardeos en Gaza este miércoles, con al menos 21 muertos

El Ejército israelí mató este miércoles a otros dos gazatíes tras bombardear una zona con tiendas de campaña en Deir el Balah, centro de Gaza, con lo que aumentó a 21 el número total de víctimas en la oleada de ataques que Israel lleva a cabo en la Franja desde la noche del martes. Una fuente del Hospital al Aqsa confirmó a EFE que las víctimas son una niña de 9 años y un joven, sin dar más detalles, y que hay varios heridos, lo que podría aumentar el número de fallecidos en las próximas horas. Además, un empleado de un hospital administrado por la ONG Médicos Sin Fronteras resultó herido por disparos israelíes en la zona de Fash-Farsh, al oeste de Rafah (sur), mientras estaba de servicio en la farmacia del hospital, según una fuente del hospital Naser. Esta madrugada, Israel volvió a perpetrar ataques letales contra la Franja, matando entre las 21 víctimas al menos a siete niños, incluidos dos menores de 12 años en Al Mawasi, sur de Gaza, un bebé de cinco meses y otros en ataques contra la ciudad de Gaza (norte), de acuerdo con fuentes médicas.