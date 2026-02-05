DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania
La Policía y el Ejército de Israel han iniciado una investigación acerca de un ataque incendiario y vandálico llevado a cabo por colonos israelíes en la aldea cristiana de Taibe, próxima a la ciudad cisjordana, Ramala, donde ha sido incendiado un vehículo mientras que en una pared contigua ha aparecido una pintada con las palabras "venganza" y "la nación de Israel vive" en hebreo.
Así lo ha confirmado la televisión pública israelí Kan, que ha compartido en redes sociales las imágenes del ataque y vídeos de cámaras de seguridad en los que se ve a tres hombres enmascarados llegando al lugar durante la noche y huyendo.
Al menos 25 muertos en ataques israelíes en Gaza este miércoles
Al menos 25 personas murieron este miércoles en bombardeos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños, mujeres y un paramédico de la Media Luna Roja, indicaron las autoridades de salud del territorio, la Defensa Civil y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. Aunque el cese al fuego impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, los hostilidades persisten en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violarlo. Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel. El Ministerio de Salud, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció la muerte de 21 personas y al menos 38 heridos.
Egipto y Turquía siguen defendiendo la solución de dos estados como única vía para la paz
Egipto y Turquía defendieron este miércoles la solución de los dos estados como única vía para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina y garantizar la paz y seguridad regional, y pidieron a todas las partes cumplir con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Al final de la visita oficial a El Cairo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ambos países reafirmaron su apoyo a "la solución de los dos estados como forma de solucionar el conflicto" palestino-israelí, después de firmar varios acuerdos de comercio e inversiones. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmó que en la reunión con Erdogan ambos reiteraron la "importancia de cumplir todas las disposiciones del acuerdo firmado en Sharm el Sheij". Ese pacto, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció 20 puntos para avanzar del alto el fuego inicial en la Franja de Gaza hacia una paz en el enclave y en la región sostenida en el tiempo.
Una quincena de heridos gazatíes llegan al lado egipcio del paso de Rafah pese a los impedimentos de Israel
Un nuevo grupo de palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza llegó este miércoles al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, después de que Israel impidiera su cruce alegando una falta de "detalles de coordinación necesarios" por parte de la ONU. La televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia del país norteafricano, afirmó que "el paso de Rafah recibió a un nuevo grupo de heridos", mientras que informó de la entrada al cruce de otra tanda de palestinos que se preparan para volver a ingresar a la Franja de Gaza. El medio no ofreció la cifra de heridos que llegaron al lado egipcio de Rafah, y fuentes humanitarias en el cruce consultadas por EFE tampoco pudieron dar detalles sobre el número, si bien confirmaron que un grupo llegó al paso. Un total de 15 pacientes y 31 acompañantes fueron trasladados hasta el cruce, según informó la Media Luna Roja, después de que Israel no autorizara su salida la mañana de este miércoles, con el argumento de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le había dado suficientes detalles para coordinarla.
400 toneladas de ayuda alimentaria enviadas por Francia llegan a Egipto
Un buque portacontenedores con casi 400 toneladas de ayuda alimentaria enviada por Francia a Gaza llegó a la costa egipcia el miércoles, más de dos semanas después de partir del puerto de Le Havre, anunció el gobernador de Port Said. La ayuda internacional destinada a la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo grave a pesar del alto el fuego entre Israel y Hamás, suele llegar a través de los puertos egipcios de Port Said o Al-Arish, la ciudad más cercana al territorio palestino. El gobernador de Port Said, Mohab Habachi, dio la bienvenida a un barco de ayuda alimentaria procedente de Francia, acompañado, entre otros, por el director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Samer Abdeljaber, y el embajador francés en El Cairo, Éric Chevallier, informó su oficina en un comunicado. El crucero 'Tokyo', que partió de Le Havre a mediados de enero, transporta 21 contenedores de casi 400 toneladas, entre ellos "25.540 cajas destinadas a apoyar a casi 42.000 niños palestinos", según el comunicado de la gobernación, que no precisó cuándo se espera la llegada de la ayuda a Gaza.
Aumentan a 21 los muertos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza
El balance de palestinos muertos a causa de los últimos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza ha aumentado a 21, entre ellos cuatro niños --incluido un bebé de cinco meses--, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que el "balance preliminar" de los ataques, que han sido ejecutados contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur), deja 21 "mártires" y 38 heridos.
Israel mantiene los bombardeos en Gaza este miércoles, con al menos 21 muertos
El Ejército israelí mató este miércoles a otros dos gazatíes tras bombardear una zona con tiendas de campaña en Deir el Balah, centro de Gaza, con lo que aumentó a 21 el número total de víctimas en la oleada de ataques que Israel lleva a cabo en la Franja desde la noche del martes. Una fuente del Hospital al Aqsa confirmó a EFE que las víctimas son una niña de 9 años y un joven, sin dar más detalles, y que hay varios heridos, lo que podría aumentar el número de fallecidos en las próximas horas. Además, un empleado de un hospital administrado por la ONG Médicos Sin Fronteras resultó herido por disparos israelíes en la zona de Fash-Farsh, al oeste de Rafah (sur), mientras estaba de servicio en la farmacia del hospital, según una fuente del hospital Naser. Esta madrugada, Israel volvió a perpetrar ataques letales contra la Franja, matando entre las 21 víctimas al menos a siete niños, incluidos dos menores de 12 años en Al Mawasi, sur de Gaza, un bebé de cinco meses y otros en ataques contra la ciudad de Gaza (norte), de acuerdo con fuentes médicas.
Doce israelíes acusados de una red de contrabando a Gaza que operaba desde verano
Doce ciudadanos israelíes, algunos de ellos militares, fueron acusados por la Fiscalía de formar parte de una red de contrabando de cigarrillos, teléfonos móviles, baterías, cables o repuestos para coches desde Israel a Gaza que operaba desde el verano pasado, coincidiendo con el bloqueo total a la entrada de bienes a la Franja impuesto por Israel. En un comunicado, la Fiscalía informa de que ha presentado al Tribunal del Distrito de Beersheba (sur de Israel) los dos primeros escritos de acusación contra esta trama, en la que también está siendo investigado un hermano del jefe del servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet), David Zini. Por el momento, doce hombres de entre 30 y 55 años, algunos de ellos reservistas del Ejército israelí, están acusados por delito fiscal, aceptar o ofrecer sobornos, contrabando con fines terroristas y ayudar al enemigo en tiempo de guerra.
ERC, Comuns y CUP piden al Govern que impida la presencia de Israel en ferias de Barcelona
Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP han reclamado este miércoles al Govern que impida la presencia de Israel en congresos organizados en recintos de Feria de Barcelona, una petición que tomará forma de propuesta de resolución parlamentaria conjunta. La petición de republicanos, comunes y anticapitalistas, que se presentará ante la Comisión de Unión Europea (UE) y Acción Exterior del Parlamento de Catalunya, llega después de que unas 20 personas se manifestaran ayer martes a las puertas del recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat en contra de la participación de compañías israelíes en el salón Integrated Systems Europe (ISE). En una rueda de prensa organizada en el Parlament por los tres grupos parlamentarios y diferentes plataformas propalestinas, la portavoz de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha detallado que esta propuesta de resolución exigirá de nuevo que "no se utilice un pabellón para Israel" en el congreso tecnológico y que "se dejen de acoger a empresas israelíes o internacionales cómplices con el genocidio, el colonialismo, la ocupación y el 'apartheid' de Israel en contra del pueblo palestino".
Expertos de la ONU juzgan ilegal y discriminatorio el proyecto de ley israelí sobre la pena de muerte
Doce expertos en derechos humanos de la ONU exigieron este miércoles a Israel que retire el proyecto de ley para imponer la pena de muerte a condenados por terrorismo, y señalaron que supondría una violación del derecho a la vida y sería discriminatorio contra los palestinos de los territorios ocupados. Teniendo en cuenta el sistema de derecho militar que Israel aplica a los palestinos desde 1967, "el riesgo de que se dicten sentencias de muerte contrarias a los derechos humanos es muy alto", advirtieron los expertos en un comunicado conjunto.
