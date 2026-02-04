Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesBarcelonaInternational PaperEpsteinAP7Calendario laboralHuelga maquinistasQuirón PrevenciónOuigoEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Violencia en África

Hombres armados matan a 162 personas en el este de Nigeria

La región enfrenta una grave inseguridad debido a la acción de bandas criminales y grupos yihadistas

Fusiles AK-47 incautados a supuestos miembros de Boko Haram en Nigeria, en una imagen de archivo.

Fusiles AK-47 incautados a supuestos miembros de Boko Haram en Nigeria, en una imagen de archivo. / FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA / Europa Press

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hombres armados han matado el miércoles a 162 personas en el pueblo de Woro, en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, según la Cruz Roja. El ataque, confirmado por la policía y el gobernador estatal, es uno de los más mortíferos registrados en el país en los últimos meses.

La región enfrenta una grave inseguridad debido a la acción de bandas criminales y grupos yihadistas. Las autoridades habían impuesto toques de queda y cerrado escuelas en algunas zonas. El gobernador de Kwara calificó la masacre como una reacción de "células terroristas" ante las operaciones militares en curso.

Nigeria vive desde hace años una escalada de violencia armada, con ataques, secuestros y una insurgencia yihadista que afecta a varias regiones del país, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad con apoyo internacional.

Inseguridad multifactorial

El estado de Kwara sufre una inseguridad multifactorial, entre bandas armadas (conocidas localmente como 'bandits') que saquean pueblos, secuestran y aterrorizan a los habitantes, y una amenaza yihadista en aumento, con grupos activos en el noroeste del país que amplían su área de acción hacia el sur.

Noticias relacionadas

Frente a la inseguridad, las autoridades locales impusieron toques de queda en algunas zonas del estado y habían cerrado las escuelas durante varias semanas, antes de ordenar su reapertura el lunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  2. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  3. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  4. La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
  5. Austin Appelbee, el menor que ha conmocionado a Australia tras nadar cuatro kilómetros contra un mar agitado: 'Salvó la vida de su madre y sus hermanos
  6. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán
  7. Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
  8. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Astrid Gil-Casares, la "burguesa" española que fue amiga de Epstein hasta su detención

Astrid Gil-Casares, la "burguesa" española que fue amiga de Epstein hasta su detención

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

DIRECTO GAZA | Israel mantiene los bombardeos en Gaza este miércoles, con al menos 23 muertos

DIRECTO GAZA | Israel mantiene los bombardeos en Gaza este miércoles, con al menos 23 muertos

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

DIRECTO | Nuevas esperanzas de paz en la reunión de Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y EEUU

DIRECTO | Nuevas esperanzas de paz en la reunión de Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y EEUU

Hombres armados matan a 162 personas en el este de Nigeria

Hombres armados matan a 162 personas en el este de Nigeria

El avance autoritario encabezado por Trump amenaza los derechos humanos en todo el mundo, según HRW

El avance autoritario encabezado por Trump amenaza los derechos humanos en todo el mundo, según HRW