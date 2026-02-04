Tensión en EEUU
Tom Homan, el 'zar de la frontera' de Trump enviado a Minneapolis, retira 700 agentes federales
La desescalada se atribuye a una mayor colaboración local y estatal pero aún quedan unos 2.000 efectivos en la ciudad y el gobierno justifica sus acciones
El gobierno de Donald Trump sigue dando pasos para tratar de contener la crisis política y social abierta por el agresivo y letal despliegue de agentes federales en Minneapolis en su cruzada contra la inmigración. Este miércoles Tom Homan, el ‘zar de la frontera’ al que el presidente puso al frente de la operación tras la crisis disparada después de que agentes de fronteras abatieran al enfermero Alex Pretti, ha anunciado que se retira de forma inmediata a 700 efectivos de ese contingente federal.
Se trata de casi una cuarta parte del total que se había desplegado y pese a la retirada aún quedarán en Minnesota cerca de 2.000 agentes, tanto de ICE como de CBP.
Homan, que cuando la semana pasada se puso al frente de la operación condicionó la retirada a la colaboración de las autoridades locales y estatales, ha explicado en una rueda de prensa que, pese a que se mantienen algunas diferencias, ha habido "progreso significativo" en esa cooperación. Concretamente, ha dicho que un “número sin precedentes de condados” está permitiendo a agentes de ICE, el brazo policial del Servicio de Inmigración y Aduanas, tomar en custodia a inmigrantes sin papeles que están en cárceles.
Homan también ha insistido en que los federales que quedan en el estado continúan su trabajo en operaciones que dan prioridad al arresto de individuos con historiales criminales que representan mayor amenaza para la seguridad pública.
Tibio mea culpa
La semana pasada, cuando llegó a Minneapolis, Homan reconoció que el despliegue en la ciudad se había “desviado ligeramente” de lo que supuestamente es el modo tradicional de trabajo. Pero pese a lo que puede parecer ahora una asunción de ciertos errores, y a prometer que van a asegurar que los agentes federales cumplen los más altos estándares, Homan ha mantenido este miércoles también la férrea defensa del trabajo de los efectivos, incluso antes de que él llegara y cuando la operación estaba a cargo del polémico Greg Bovino. “Fue muy efectiva en términos de seguridad pública”, ha declarado. “No fue perfecta, pero no voy a ponerme a señalar a nadie y decir que fallaron”.
“Trump me ha mandado para ayudar a desescalar”, ha explicado también. “No abandonamos nuestra misión. Esto es aplicación de ley y orden inteligente. Y eso nos hace mas seguros”.
Homan también ha defendido a los agentes en la calle y ha llegado a asegurar que “teniendo en cuenta el odio, la retórica, los ataques… han actuado de forma destacable” y se ha mostrado “orgulloso de ellos”. No ha hecho ninguna mención a la brutalidad y violencia en arrestos, a casos como el del niño Liam Conejo Ramos o a los dos más graves: las muertes de Renée Nicole Good, que murió por tres disparos en su coche del agente de ICE Jonathan Ross, y la de Alex Pretti, al que los agentes de fronteras Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez descerrajaron 10 tiros cuando estaba en el suelo, reducido y desarmado.
Homan ha insistido en poner el peso de la paz en los manifestantes que han estado coordinándose para proteger a comunidades de inmigrantes y protestando las agresivas acciones federales. “El mensaje para ellos es: ¿qué hacen? ¿Creen de verdad que van a impedir que ICE y CBP hagan su trabajo. Es un chiste”, ha dicho. “La única gente a la que hacen daño es a su propia comunidad. Déjenlo”.
El enviado de Trump ha dicho que 158 personas han sido detenidas por “atacar" a agentes federales o “interferir e impedir” su trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
- La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
- Austin Appelbee, el menor que ha conmocionado a Australia tras nadar cuatro kilómetros contra un mar agitado: 'Salvó la vida de su madre y sus hermanos
- Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán
- Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos