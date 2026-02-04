En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump afirma que Putin ha cumplido con no bombardear Ucrania durante una semana, pese a los múltiples ataques
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha cumplido con su palabra de no bombardear Ucrania durante una semana, ya que el inquilino de la Casa Blanca mantiene que ese cese "es mucho", una supuesta promesa anunciada por el magnate republicano el pasado jueves, 29 de enero, pese a que el Kremlin no ha confirmado su aceptación y Ucrania ha registrado ataques tanto antes como después. "Cumplió su palabra. Fue, es mucho (...) Aceptamos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allí. Pero (el fin de la pausa) fue el domingo, y duró de domingo a domingo", ha afirmado Trump en declaraciones recogidas por CNN desde la Casa Blanca, en una posible alusión a los domingos 25 de enero y 1 de febrero (el último), pese a que Kiev ha denunciado ataques con víctimas mortales tanto en esa semana como en los días posteriores.
Rusia reanuda los ataques masivos a Ucrania bajo un frío extremo
Ucrania acusó este martes a Rusia de haber lanzado el ataque "más potente" en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo, la víspera de negociaciones en busca de una salida a casi cuatro años de guerra. Los ataques se llevaron a cabo horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Durante su visita resonó en toda Kiev una alerta aérea sobre un posible ataque. "Ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz", opinó Rutte en un discurso ante el Parlamento ucraniano. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de decenas de miles de muertos en ambas partes, o incluso cientos de miles.
Rusia condena en ausencia a 14 años de cárcel a italiano que combatió en filas ucranianas
La Justicia rusa condenó este martes en ausencia a 14 años de cárcel al ciudadano italiano Kevin Chiappalone, acusado de combatir en el bando ucraniano en calidad de mercenario, informaron fuentes oficiales. Según el fallo, citado por la agencia TASS, Chiappalone, de 23 años, llegó a Ucrania en abril de 2022 y se sumó a la Legión Internacional. El italiano recibió entrenamiento militar y participó en combates hasta febrero de 2023 a cambio de una compensación monetaria equivalente a más de 590.000 rublos, es decir unos 7.700 dólares. La Fiscalía rusa también pidió condenar en ausencia a un combatiente sueco de las fuerzas ucranianas, quien cobró, según la acusación, más de 3,4 millones de rublos (unos 44.000 dólares) por participar en combates contra el ejército ruso entre 2022 y 2025.
La mayoría de los ucranianos rechaza ceder e Donbás pese a ataques rusos contra la energía
De cara a la nueva ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi este miércoles y jueves, muchos ucranianos están dispuestos a aceptar concesiones dolorosas a cambio de la paz, pero la mayoría sigue desconfiando de Moscú y se opone a ceder el Donbás, pese al intento ruso de intimidar a la población con sus ataques aéreos en medio de un frío extremo. La actual campaña rusa de ataques contra el sistema energético de Ucrania, que se reanudó con un bombardeo nocturno masivo contra Kiev, Járkov y otras ciudades, ha hecho poco para que los ucranianos se muestren más dispuestos a aceptar las exigencias territoriales de Rusia.
Zelenski: Rusia aprovechó la tregua para acumular misiles
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que el Ejército ruso aprovechó la tregua energética que el presidente de EEUU, Donald Trump, propuso al Kremlin el pasado jueves para acumular misiles y atacar con más fuerza el sistema energético ucraniano en el pico del frío. Tras una reunión virtual para analizar la situación en las regiones tras el ataque masivo nocturno contra la infraestructura energética ucraniana, Zelenski señaló en sus redes sociales que se trató de un bombardeo "deliberado", con "un número récord de misiles balísticos". "De hecho, el Ejército ruso aprovechó la propuesta de EE. UU. de suspender brevemente los ataques no para apoyar la diplomacia, sino para acumular misiles y esperar los días más fríos del año, cuando las temperaturas en gran parte de Ucrania caen por debajo de 20 grados bajo cero", denunció el mandatario.
Von der Leyen y Costa acudirán a Ucrania con ocasión del cuarto año de invasión rusa
Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitarán Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022. La portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, anunció durante la rueda de prensa diaria de la CE que la política alemana, tras hablar la víspera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aceptado su invitación para estar presente en Ucrania con motivo de los cuatro años de guerra de Rusia.
Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en los contactos trilaterales con estadounidenses y rusos que tendrán lugar el miércoles y jueves en Abu Dabi. "Sin duda, nosotros apoyaremos pasos de desescalada si hay propuestas de este tipo por parte de los estadounidenses", dijo Zelenski en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que visitó este martes Kiev horas después de que Rusia reanudara los ataques contra el sistema energético ucraniano pese a que el pasado jueves el Kremlin declaró una tregua en este tipo de bombardeos.
Ucrania condena el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Sus palabras son irresponsables"
El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, ha expresado que los comentarios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en apoyo al levantamiento de la prohibición de los equipos y selecciones rusos y bielorrusos en categorías inferiores son "irresponsables" e "infantiles". Infantino, en una entrevista a Sky News, informó que la prohibición de competir impuesta a Rusia por la FIFA y la UEFA tras la invasión de Ucrania debería levantarse "definitivamente, al menos a nivel juvenil". Y añadió que "no ha servido para nada" y "ha generado más frustración y odio".
Por su parte, Matvii Bidnyi, ministro de Deportes de Ucrania, ha declarado que esas palabras de Infantino suenan "irresponsables, por no decir infantiles" y ha aseverado que "desvinculan el fútbol de la realidad en la que se está matando a niños". "Desde el inicio de la agresión a gran escala de Rusia, más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por los rusos. Entre ellos había más de 100 futbolistas", ha sentenciado.
Von der Leyen y Costa viajarán a Ucrania para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la guerra
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán a Ucrania para acompañar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el cuarto aniversario del inicio de la guerra. "Será una señal renovada y reiterada de la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania y de nuestra determinación y unidad en hacer frente a la agresión continuada de Rusia", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, quien ha confirmado que la jefa del Ejecutivo comunitario confirmó su asistencia a Zelenski en la conversación telefónica que mantuvieron el lunes.
Fuentes europeas consultadas por Europa Press confirman también la asistencia de Costa, cuyo equipo ya apuntó el pasado diciembre que el presidente del Consejo Europeo contaba con participar en la conmemoración del inicio de la invasión, que se inició el 24 de febrero de 2022.
