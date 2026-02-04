Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania condena el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Sus palabras son irresponsables"

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, ha expresado que los comentarios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en apoyo al levantamiento de la prohibición de los equipos y selecciones rusos y bielorrusos en categorías inferiores son "irresponsables" e "infantiles". Infantino, en una entrevista a Sky News, informó que la prohibición de competir impuesta a Rusia por la FIFA y la UEFA tras la invasión de Ucrania debería levantarse "definitivamente, al menos a nivel juvenil". Y añadió que "no ha servido para nada" y "ha generado más frustración y odio".

Por su parte, Matvii Bidnyi, ministro de Deportes de Ucrania, ha declarado que esas palabras de Infantino suenan "irresponsables, por no decir infantiles" y ha aseverado que "desvinculan el fútbol de la realidad en la que se está matando a niños". "Desde el inicio de la agresión a gran escala de Rusia, más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por los rusos. Entre ellos había más de 100 futbolistas", ha sentenciado.