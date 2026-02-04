DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

la Justicia francesa emite órdenes de arresto contra dos mujeres por bloquear ayuda en Gaza La justicia francesa emitió órdenes de arresto contra dos mujeres franco-israelíes por "complicidad en genocidio" por participar en acciones de activistas para impedir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Las ordenes fueron emitidas en julio pasado, pero se han conocido ahora al divulgarlas la prensa francesa, que se hace eco de las declaraciones efectuadas en redes sociales por las afectadas, así como a los medios por sus abogados. Se trata de la abogada Nili Kupfer-Naouri, de 50 años y de la asociación Israel Is Forever, y Rachel Touitou, de 34 años y de la organización Tsav 9. La dos son objeto de una investigación judicial abierta en mayo de 2025 en París tras las denuncias de ONG propalestinas, que alegan actos de "complicidad en genocidio" e "incitación pública y directa al genocidio".

Netanyahu advierte a Witkoff en Jerusalén de que no confíe en "las promesas" de Irán El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió al enviado de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que no confíe en "las promesas de Irán", antes de que el representante estadounidense se reúna con altos cargos iraníes en Turquía. "Antes del viaje del enviado Witkoff para reunirse con el representante iraní, el primer ministro (Benjamín Netanyahu) dejó claro que Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas", indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado posterior al encuentro. Con una flota estadounidense amenazando a la República Islámica, Teherán y Washington regresarán el viernes a la mesa de negociación en Estambul para buscar un acuerdo nuclear en uno de los momentos más bajos del país persa en décadas.

Netanyahu advierte de que la Autoridad Palestina quedará excluida del Gobierno de Gaza La Autoridad Palestina no participará "bajo ninguna circunstancia" en el gobierno de la Franja de Gaza después de la guerra, declaró el martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al enviado estadounidense Steve Witkoff, quien se encontraba de visita en Jerusalén. "El primer ministro dejó claro que la Autoridad Palestina no se involucrará de ninguna manera", declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado tras la reunión entre ambos.

Una oficial musulmana asumirá como portavoz en árabe del ejército de Israel, según fuente militar El ejército de Israel designará como próxima portavoz en árabe a la mayor Ella Waweya, una oficial de confesión musulmana conocida como "Capitana Ella", informó una fuente militar el martes. El vocero en árabe es muy importante para la población palestina y de Líbano cuando Israel lanza ofensivas militares y muchos libaneses tienen activadas notificaciones del perfil del actual vocero, el coronel Avichay Adraee, ya que sus advertencias suelen anunciar un ataque inminente. Waweya, una mayor de 36 años, nació en Qalansawe, una ciudad árabe del centro de Israel, y se alistó como voluntaria en el ejército a los 24 años, pese a que el reclutamiento no es obligatorio para la población árabe.

Llegan a Egipto 16 heridos y una veintena de acompañantes desde Gaza por el paso de Rafah Al menos 16 palestinos heridos y una veintena de acompañantes procedentes de la Franja de Gaza llegaron este martes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave con el Sinaí, para recibir tratamiento tras la reapertura el lunes de este cruce bloqueado por Israel durante casi dos años, informaron a EFE fuentes de seguridad. Fuentes en el lado egipcio de Rafah que pidieron mantener el anonimato confirmaron que al menos 16 heridos y 24 acompañantes han salido de Gaza y se encuentran en territorio egipcio, en el segundo día de evacuaciones tras la reapertura del cruce, por el que ayer salieron tan solo cinco heridos.

Amnistía Internacional insta al Parlamento israelí a no apoyar la pena de muerte contra los palestinos Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes al Parlamento israelí (Knesset) que debe votar en contra de una serie de proyectos de ley que permitirían ampliar el uso de la pena de muerte, con una aplicación discriminatoria contra los palestinos. La organización internacional alertó de que la pena de muerte afectaría a quienes fueran condenados por tribunales militares por causar la muerte en circunstancias definidas por la legislación israelí como "actos de terrorismo", una disposición que afectaría principalmente a los acusados palestinos, según informó la oenegé en un comunicado. En algunos casos, la pena de muerte sería obligatoria o se impondría sin derecho a apelación, precisó la organización. Uno de los proyectos de ley, que pasó una primera lectura en la Knesset en noviembre de 2025, busca modificar tanto la ley militar aplicable en la Cisjordania ocupada, excluida Jerusalén Oriental ocupada, como las leyes que se aplican en Israel y Jerusalén Oriental anexada ilegalmente.

Condenados en Dinamarca dos jóvenes suecos por lanzar granadas junto a la embajada de Israel Un juzgado de primera instancia de Copenhague condenó el martes a penas de cárcel por terrorismo a dos jóvenes suecos por lanzar dos granadas junto a la embajada de Israel en la capital danesa. El mayor, de 21 años e identificado como Eyasu Hajam Semena, ha sido condenado a 14 años de prisión, y el otro, de 18 y cuyo nombre no ha trascendido por ser menor en el momento de los hechos juzgados, a 12 años, según el fallo, que decreta también la expulsión de por vida de ambos de Dinamarca.

Andrea López-Tomàs Gaza denuncia que Israel solo permitió entrar a 12 palestinos en el día de reapertura del paso de Rafah A las pocas horas de la reapertura del paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, la alegría se disipó. Este lunes 150 palestinos, incluyendo a heridos, enfermos y acompañantes, tenían que abandonar el enclave palestino para recibir tratamiento médico. A su vez, una cincuentena de gazatíes se preparaban para retornar a los restos de sus hogares a través de ese cruce que llevaba casi dos años cerrado. Sin embargo, el ministerio del Interior gazatí ha confirmado que sólo ocho palestinos, incluidos pacientes y acompañantes, han logrado salir y apenas una docena han podido volver. Son tres niños y nueve mujeres, que han denunciado haber sido sometidas a largos interrogatorios y hostigamiento por parte de las fuerzas israelíes y hombres armados antes de poder entrar de nuevo a Gaza. Lea la crónica completa de Andrea López-Tomàs.

Egipto habla con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre Gaza, Sudán e Irán y pide evitar escalada en Oriente Próximo Egipto se coordinó con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre los conflictos en Gaza, Sudán y la tensión entre Estados Unidos e Irán y pidió que los principales actores de Oriente Próximo actúen para evitar una nueva escalada en la región, informó este martes el ministerio de Exteriores egipcio. En sendos comunicados, el citado departamento dijo que el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, visitó en las últimas horas Riad y Abu Dabi, donde se reunió con sus homólogos de ambos países, Faisal bin Farhan y Abdalá bin Zayed, respectivamente, en un momento de gran tensión diplomática entre ambos.