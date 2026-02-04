Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener "solo 14 años"

El multimillonario y pederasta convicto Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006. Es lo que sostiene el abogado de la mujer, William K. Vogeler, en una carta enviada en 2011 al equipo legal de Epstein e incluida en los millones de documentos publicados el pasado fin de semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que asegura que los dos la convencieron para que participara en "varios actos sexuales", a pesar de que no la habían contratado para ello.

En la carta, Vogeler asegura que Epstein ofreció 10.000 dólares a su cliente y a otras trabajadoras del club de striptease Rachel’s Strip Club para que fueran a una fiesta en su residencia en West Palm Beach, en Florida. Según su relato, en la fiesta había otras mujeres jóvenes "vestidas de forma provocativa", algunas de las cuales parecían tener "tan sólo 14 años de edad".

La mujer fue conducida a una habitación en el piso superior, donde hizo un baile para Epstein y para Andrés, quedándose sólo con la ropa interior. "El señor Epstein y el príncipe Andrés le dijeron entonces a mi cliente que querían tener un trío. Ella dijo que la habían contratado para bailar, no para tener relaciones sexuales. El señor Epstein le dijo que le pagarían más tarde por bailar y la convencieron para que participara en diversos actos sexuales", explica el abogado en la carta.

Una vez los dos hombres se sintieron "satisfechos", invitaron a la mujer a acompañarles de viaje a las Islas Vírgenes, una invitación que ella rechazó. "Estaba trabajando como una bailarina exótica, pero la trataron como una prostituta", asegura Vogeler, quien añade que Epstein tan sólo le pagó 2.000 de los 10.000 dólares que le había prometido pero que ella no reclamó el dinero porque "no se sentía orgullosa" de aquella noche.

Batalla judicial

El abogado indica al representante legal de Epstein, Robert D. Critton, que su clienta está dispuesta a "reclamar sus derechos" en un juzgado si es necesario, algo que finalmente no ocurrió. Se desconoce si las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial para que el caso no saliera a la luz, aunque en ese momento el entonces príncipe ya estaba bajo el foco mediático debido a la publicación, pocas semanas antes, de una fotografía suya con Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein.

La carta ha supuesto un nuevo golpe para Andrés, quien fue despojado de todos sus títulos a finales del año pasado y quien se ha visto obligado a dejar su mansión en Windsor para evitar el escrutinio de la opinión pública. El hermano de Carlos III ha negado todas las acusaciones contra él, incluidas las de la propia Giuffre, con quien llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 por una cantidad estimada de cerca de 12 millones de libras esterlinas, según la prensa británica. Giuffre se quitó la vida en abril de 2025 y publicó unas memorias póstumas pocos meses más tarde, en las que relató haber mantenido relaciones sexuales con el expríncipe hasta en tres ocasiones, una de ellas siendo todavía menor de edad.