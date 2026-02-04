En la campaña electoral
Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf en Florida
Una jueza de Estados Unidos ha condenado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en septiembre 2024, durante la campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en el mes de noviembre de ese año.
Routh, de 59 años, fue declarado culpable en septiembre por un jurado popular de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato a la elección presidencial.
El ataque de Routh fue el segundo contra Trump y del que el republicano salió ileso. El otro atentado tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pennsilvania, en el que una bala le rozó la oreja derecha y le provocó una herida que le obligó a llevar varios días una aparatosa venda. El tirador, identificado como Matthew Crooks, fue abatido por el Servicio Secreto.
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
- La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
- Austin Appelbee, el menor que ha conmocionado a Australia tras nadar cuatro kilómetros contra un mar agitado: 'Salvó la vida de su madre y sus hermanos
- Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán
- Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos