Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesBarcelonaDavid UclésSantanderEpsteinMinneapolisHuelga maquinistasQuirón PrevenciónCalendario laboralEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

África

Al menos 75 muertos en un ataque armado en varias aldeas de Nigeria

Medios locales elevan la cifra de fallecidos a 170 y achacan el ataque a Boko Haram

Bandera de Nigeria.

Bandera de Nigeria. / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El gobernador del estado nigeriano de Kwara, Abdelrahman Abdelrazaq, ha informado este miércoles que al menos 75 residentes han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por hombres armados en la localidad de Kaiama, en el este del país africano.

El gobernador, quien ha expresado solidaridad con la comunidad afectada, ha anunciado que el presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, ha aprobado el despliegue "inmediato" de un batallón del Ejército para llevar a cabo coontraofensivas, según un vídeo publicado en la cuenta oficial del estado en redes sociales.

El ataque, que se habría producido en las aldeas de Woro y Nuku, empezó alrededor de las 18.00 horas este martes y ha continuado durante la jornada de este miércoles. Si bien las autoridades locales han confirmado solo 75 muertos, fuentes citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' elevan los fallecidos a 170 y vinculan el ataque a miembros del grupo islamista Boko Haram.

Los atacantes habrían irrumpido en las aldeas e incendiado casas a su paso, además de secuestrar a un número indeterminado de mujeres y niños. El asalto se produce unos cinco meses después de que los perpetradores enviaran una carta al jefe del distrito de Woro, Salihu Umar, notificándole su intención de visitar la comunidad para predicar su doctrina radical.

Noticias relacionadas

Además, esto se produce en medio de la intensificación en el noreste del país de las actividades de las Fuerzas Armadas de Nigeria contra Boko Haram, nombre con el que Lagos se refiere tanto a este grupo como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  2. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  3. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  4. La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
  5. Austin Appelbee, el menor que ha conmocionado a Australia tras nadar cuatro kilómetros contra un mar agitado: 'Salvó la vida de su madre y sus hermanos
  6. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán
  7. Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
  8. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Al menos 75 muertos en un ataque armado en varias aldeas de Nigeria

Al menos 75 muertos en un ataque armado en varias aldeas de Nigeria

Trump dice que el líder supremo iraní "debería estar muy preocupado"

Trump dice que el líder supremo iraní "debería estar muy preocupado"

Reportan en Venezuela la detención del exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro, pero su círculo lo niega

Reportan en Venezuela la detención del exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro, pero su círculo lo niega

China, el árbitro de las decisiones de Trump y las perspectivas bajistas

China, el árbitro de las decisiones de Trump y las perspectivas bajistas

La ministra Rego se muestra partidaria de "limitar y seguramente prohibir" la red social X

La ministra Rego se muestra partidaria de "limitar y seguramente prohibir" la red social X

Epstein y el expríncipe Andrés propusieron hacer un trío a una 'stripper' en 2006 en una fiesta con chicas que aparentaban tener "solo 14 años"

EEUU propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales críticos para competir contra China

EEUU propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales críticos para competir contra China

"Baño de sangre": 'The Washington Post', propiedad de Bezos, recorta un tercio de su plantilla

"Baño de sangre": 'The Washington Post', propiedad de Bezos, recorta un tercio de su plantilla