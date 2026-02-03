Youth Agenda se presenta en Bruselas con más de 1.100 jóvenes para reclamar que Europa recupere el liderazgo global

Más de 1.100 jóvenes de distintos países de la Unión Europea participaron este martes en Bruselas en el acto de lanzamiento de Youth Agenda, una nueva plataforma impulsada por jóvenes europeos que aspira a convertirse en un espacio de participación activa y a trasladar propuestas concretas a las instituciones comunitarias. La presentación reunió también a eurodiputados y autoridades europeas, en una cita que la organización considera el punto de partida de su expansión por distintos Estados miembros.

El proyecto nace en un contexto marcado por las dificultades de emancipación juvenil, el acceso limitado a empleos de calidad y un escenario global en transformación que ha puesto en cuestión el peso de Europa en la economía internacional. Frente a estos retos, Youth Agenda plantea la creación de un espacio común desde el que canalizar el talento, las ideas y la voz de la juventud europea, con el objetivo de contribuir de forma activa al futuro del proyecto comunitario.

La elevada afluencia de asistentes obligó a la organización a atender a centenares de jóvenes a las puertas del recinto, hasta alcanzar una participación total que superó el millar. Tras este primer acto celebrado en el corazón institucional europeo, la iniciativa prevé extender su actividad a otros países de la Unión, como Portugal, Italia o Francia.

Una voz joven para el debate europeo

En su intervención central, el presidente y fundador de Youth Agenda, Tomàs Güell, defendió la necesidad de que Europa recupere una estrategia a largo plazo. “Estamos orgullosos de ser europeos y de formar parte de una gran Unión, pero Europa no puede permitirse perder más tiempo. Necesitamos ser competitivos a escala global, eficientes y contar con una visión clara de futuro”, afirmó, subrayando la voluntad de aportar una voz joven, independiente y constructiva al debate europeo.

En la misma línea, la vicepresidenta y cofundadora, Julieta Rueff, destacó que el lanzamiento de la plataforma Youth Agenda sirvió para constatar que jóvenes de distintas ideologías y sensibilidades pueden unirse en torno a un bien común y trabajar conjuntamente en propuestas concretas que refuercen el liderazgo de Europa.

Comités temáticos

El acto sirvió también para presentar los comités temáticos que articularán el trabajo de la plataforma. Estos espacios abordarán desde los principales obstáculos para la emancipación juvenil, como la vivienda y el empleo, hasta cuestiones estratégicas para el futuro de Europa, como la tecnología y la innovación, la competitividad, la salud mental y el sistema sanitario, el papel de la industria, la democracia, la economía y las pensiones, la seguridad y la defensa, así como la educación y la formación.

Según explicaron los responsables del proyecto, los comités funcionarán como espacios de escucha activa, con el objetivo de recoger datos, encuestas e ideas directamente de jóvenes de distintos países y transformarlas en propuestas concretas. La intención es que estas iniciativas puedan trasladarse a las instituciones europeas y contribuir a generar impacto en las políticas públicas.

Durante el encuentro, los representantes de Youth Agenda insistieron en que Europa atraviesa un cambio de era, marcado por profundas transformaciones en la geopolítica, la economía y la seguridad. En este contexto, defendieron la necesidad de que el continente recupere ambición, liderazgo y capacidad de influencia, así como de avanzar hacia una mayor autonomía en sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la industria.

Youth Agenda se constituye como una asociación sin ánimo de lucro. Un equipo de incidencia se encargará de trasladar las propuestas a los espacios de decisión y un grupo operativo acompañará la puesta en marcha de las iniciativas y liderará la expansión del proyecto por Europa. El respaldo de autoridades comunitarias y eurodiputados de distintos grupos políticos sirvió para reforzar la ambición de la plataforma de consolidarse como un interlocutor juvenil estable dentro del proyecto europeo.