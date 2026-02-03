Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaEpsteinRodaliesCiberataque HaciendaRegularización migrantesDía marmota 2026Ter StegenBarcelonaBoeingDonald TrumpEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Un grupo de Navy Seals en la cubierta de un portaaviones.

Un grupo de Navy Seals en la cubierta de un portaaviones. / Archivo

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  2. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  3. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  4. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  5. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  6. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  7. Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
  8. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

Un mes de Venezuela sin Maduro: tutela de EEUU, nueva gestión petrolera y amnistía general, pero con un futuro incierto

Un mes de Venezuela sin Maduro: tutela de EEUU, nueva gestión petrolera y amnistía general, pero con un futuro incierto

Trump hará que sus agentes de inmigración lleven cámaras corporales

Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse

Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse

Desvían el tráfico de la base de Morón a la de Rota tras quedar atravesado un avión de EEUU por el fallo de un motor al despegar

Desvían el tráfico de la base de Morón a la de Rota tras quedar atravesado un avión de EEUU por el fallo de un motor al despegar

Air India inmoviliza un Boeing 787 por un posible defecto similar al del accidente mortal de junio que dejó 260 muertos

Air India inmoviliza un Boeing 787 por un posible defecto similar al del accidente mortal de junio que dejó 260 muertos