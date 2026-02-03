Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Buques de guerra de EEUU e Israel realizan maniobras en el mar Rojo Buques militares de Estados Unidos y de Israel han realizado unas maniobras conjuntas en el mar Rojo, según han informado las autoridades estadounidenses, en una acción "rutinaria" a pesar de la tensión entre Estados Unidos e Irán. "El destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke 'USS Delbert D. Black' realiza maniobras marítimas rutinarias con el buque militar israelí 'INS Eilat' en el mar Rojo tras una escala programada el 1 de febrero de 2026", ha publicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en redes sociales junto a una imagen de ambas embarcaciones. "El entrenamiento coordinado ha demostrado la fuerte vinculación militar entre la Quinta Flota de Estados Unidos y la Armada israelí", ha añadido el CENTCOM.

Un jeque de Emiratos invirtió en la empresa de criptos de la familia Trump antes de la investidura de este La empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump, World Liberty Financial (WLF), habría recibido una inversión de 500 millones de dólares del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, unos días antes de la segunda investidura de Donald Trump, según una investigación de 'The Wall Street Journal' (WSJ). La operación se realizó a través de Aryam Investment, que se habría hecho con el 49% de la compañía, convirtiéndose en el mayor accionista externo de World Liberty, que está respaldada por bonos del gobierno estadounidense y activos líquidos, según las mismas fuentes. El acuerdo, conforme a lo desvelado por WSJ, fue firmado por Eric Trump días antes de que su padre, Donald Trump, se convirtiera de nuevo en presidente de EEUU y habría generado unos beneficios de unos 187 millones de dólares hacia empresas de la familia Trump y unos 31 millones para compañías relacionadas con la familia Witkoff.

Reunión el próximo viernes entre Irán y EEUU para evitar una guerra Irán aseguró este lunes que se prepara para conversaciones con EEUU sobre su programa nuclear, mientras el presidente Donald Trump se mostró confiado en la posibilidad de un acuerdo, tras varios días de amenazas cruzadas entre ambos países. Según el medio estadounidense Axios, que cita a tres fuentes cercanas al expediente, se contempla una reunión el viernes en Estambul entre el emisario estadounidense Steve Witkoff y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi. La agencia iraní Tasnim había señalado anteriormente que las conversaciones probablemente involucrarían a estos dos responsables.

Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo a Rusia y le rebaja los aranceles a cambio El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

Trump anuncia haber alcanzado un acuerdo comercial con India tras conversación con Modi El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado haber alcanzado un acuerdo comercial con la India tras una conversación con el primer ministro de la India, Narendra Damodardas Modi.

EEUU aprueba la venta de 730 misiles Patriot de Lockheed Martin a Arabia Saudí por 7.600 millones El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), responsable de la política exterior del país, ha aprobado la venta a Arabia Saudí de 730 misiles Patriot --producidos por Lockheed Martin-- por un importe estimado de 9.000 millones de dólares (unos 7.623 millones de euros al cambio actual). También ha autorizado la comercialización de material militar a Israel por unos 2.300 millones de euros

Delcy Rodríguez incluye en el Gobierno de Venezuela a la hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró el lunes en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro. Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas. Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Irán acepta negociar ante la amenaza de la flota de EEUU Teherán y Washington iniciarán conversaciones sobre el programa nuclear iraní en los próximos días, en medio de las amenazas estadounidenses contra Irán si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó hoy que Teherán está decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un anuncio en los próximos días. EEUU ha desplegado el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' y tres destructores con misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes, en el golfo Pérsico, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudieron el país en las últimas semanas.

Jordania afirma que su país no será una "plataforma de lanzamiento" de ataques contra Irán El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, afirmó este lunes en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, que Jordania no se convertirá en "una plataforma de lanzamiento" de ataques contra Irán, en medio de las amenazas y las crecientes tensiones con Estados Unidos. "Reiteré la firme postura de Jordania sobre la necesidad de respetar la soberanía de los Estados, y que Jordania no será un campo de batalla para ninguna de las partes en ningún conflicto regional, ni una plataforma de lanzamiento de acciones militares contra Irán", dijo Safadi en su cuenta de X al término de la conversación con Araqchí.