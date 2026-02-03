Rusia, condenada por "tratos inhumanos" contra el opositor Alexéi Navalni

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el martes a Rusia por "tratos inhumanos" y "detención ilegal" del opositor al Kremlin Alexéi Navalni a su regreso al país en 2021, donde fallecería tres años más tarde.

Carismático militante anticorrupción, Alexéi Navalni fue detenido nada más llegar a territorio ruso, en enero de 2021. Regresaba entonces de Alemania, donde había sido tratado tras un presunto envenenamiento en agosto de 2020. Murió en febrero de 2024 en circunstancias turbias en una colonia penitenciaria del Ártico ruso.

En su sentencia, adoptada por unanimidad, el Tribunal subraya que la detención y el encarcelamiento del opositor se decidieron sobre la base de la "revocación de una suspensión de la ejecución" de una condena por fraude comercial y blanqueo de capitales dictada en 2014, que el propio TEDH ya había denunciado, entre otras cosas, por violación del derecho a un juicio justo.

"Desprecio por su salud"

Durante su detención, el Navalni fue sometido "simultáneamente a varias formas de malos tratos" que, “consideradas en conjunto, reflejan un desprecio sistemático por su salud, su bienestar y su dignidad, y constituyen un trato inhumano y degradante”, concluyeron los jueces europeos.

El opositor se había quejado, en particular, de que le raparon el cráneo y de haber sido sometido a videovigilancia permanente, así como a "privaciones de sueño mediante controles de seguridad cada hora o cada dos horas”. Había recurrido al TEDH poco después de su encarcelamiento, el 20 de enero de 2021. Tras su fallecimiento, el tribunal autorizó a su viuda, Yulia Navalnáya, a continuar el procedimiento en su nombre.

El tribunal -que ya en febrero de 2021 había pedido en vano a Moscú que "liberara inmediatamente" al opositor- concluyó que se había producido una violación del artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) y del artículo 3 (prohibición de los tratos inhumanos o degradantes).

Rusia es condenada a pagar 26.000 euros al demandante por daño moral. Sin embargo, Moscú ya no considera vinculantes para sí las decisiones del TEDH y se niega a pagar las multas.

Excluida del Consejo de Europa —al que está vinculado el TEDH— en 2022 tras la invasión de Ucrania, Rusia sigue siendo, en teoría, responsable de las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos cometidas con anterioridad.