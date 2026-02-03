Patatas gratis por toda Alemania: así ha reaccionado el país ante un excedente sin precedentes

Imagina que, de repente, uno de los sectores de tu país experimenta un excedente de producción tan ingente que la infraestructura actual es incapaz de almacenarlo y la solución pasa por regalar grandes cantidades del producto en cuestión.

Pues eso es lo que ha sucedido en Alemania, el país que produce más patatas de la Unión Europea. La cosecha del año pasado fue la más abundante del país en los últimos 25 años y, la consecuencia es que una empresa agrícola del estado de Sajonia ha tenido que empezar a regalar los excedentes de producción por falta de espacio en sus almacenes.

4.000 toneladas al rescate

Los excedentes, que rondan las 4.000 toneladas de patatas, se están distribuyendo entre particulares, bancos de alimentos, escuelas e iglesias.

Además, han informado que está previsto enviar una cantidad considerable de patatas a Ucrania, que sufre la invasión de Rusia desde 2022.

El tripartito de la patata

Estos tubérculos estrella de la gastronomía alemana provienen de la empresa Osterland Agrar, quien se ha aliado con el motor de búsqueda Ecosia y el diario Berliner Morgenpost para idear la campaña que busca evitar que las patatas se derrochen, llamada “El rescate de la patata”.

Las tres empresas financian y coordinan apresuradamente el transporte y la distribución de los pedidos que se realizan porque ya solo pueden “almacenarlas hasta mediados de año”, según ha explicado a la BBC el director gerente de Osterland Agrar, Hans-Joachim von Massow.

Contraposición de opiniones

Aun así, no todo el mundo ha celebrado esta noticia. La Asociación de Agricultores de Brandenburg, por ejemplo, considera que “los alimentos son y seguirán siendo valiosos, incluso si personas desconsideradas reparten patatas gratis en escuelas e iglesias”.

Mientras que el redactor jefe del Berliner Morgenpost, Peter Schink ha dicho que “simplemente se trata de poner la patata en el punto de mira como un alimento valioso”, la Asociación de Agricultores de Brandenburg ha calificado la iniciativa de "maniobra de relaciones públicas repulsiva" y lamenta el impacto que esto puede tener en los mercados locales.

Aquí puedes consultar la página web de esta iniciativa.