Libia

Muere asesinado Saif al Islam Gadafi, hijo y considerado sucesor del dictador Muamar al Gadafi

Cuatro sujetos entraron en su residencia en el país magrebí y acabaron con su vida

Fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015, aunque la ejecución no se llevó a cabo

Presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales

Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi.

Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi. / EFE

EFE

Túnez
Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en 2011, fue asesinado este martes por cuatro sujetos en su residencia en el país magrebí, informó su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham.

Otham, quien inicialmente se había limitado a informar del fallecimiento, sin precisar las causas, explicó luego al medio local Al Ahrar que cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Gadafi, donde desactivaron los sistemas de alarma y vigilancia y "lo asesinaron".

Según el medio local The Libya Observer, que cita "informes" cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

La Fiscalía informó del nombramiento de una comisión que se desplazará al lugar de los hechos para investigar las circunstancias en las que se produjo el suceso e "interrogar" a personas del entorno del fallecido, para esclarecer los hechos.

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa la humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.

