Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCáncerCaso FlechaBarcelonaCatalunyaRedes socialesZBEParoIsabel CoixetJavier CastilloEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

El padre, entre los acusados

Imputados 10 hombres por violar a un niño de 5 años con sumisión química en Francia

Los hechos sucedieron hace un año y entre los acusados está el padre del menor, que habría entregado al pequeño para los abusos

Archivo - Imagen de archivo de la Gendarmería francesa

Archivo - Imagen de archivo de la Gendarmería francesa / Europa Press/Contacto/Guillaume Bonnefont

Redacción

París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Diez hombres de entre 29 y 50 años han sido imputados en el norte de Francia como sospechosos de haber violado a un niño de 5 años bajo sumisión química y con el acuerdo de su padre, según informó este martes la Fiscalía de Lille. En un comunicado, la fiscalía francesa precisó que el progenitor habría entregado a su propio hijo a los diez adultos encausados por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas".

Los hechos investigados abarcan un periodo comprendido entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025. Los cargos incluyen además "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie, y administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual".

Noticias relacionadas

La pena máxima por el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según la Fiscalía de Lille, que señaló en su nota que el niño recibe atención especializada y está al cargo de su madre, de quien el padre estaba separado ya antes de los abusos a los que sometió a su hijo. Uno de los principales acusados en este caso se quitó la vida en junio pasado cuando se encontraba en prisión preventiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  2. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  3. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  4. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  5. La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
  6. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  7. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  8. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán

Imputados 10 hombres por violar a un niño de 5 años con sumisión química en Francia

Imputados 10 hombres por violar a un niño de 5 años con sumisión química en Francia

DIRECTO TRUMP | Demócratas de EEUU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con el ICE

DIRECTO TRUMP | Demócratas de EEUU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con el ICE

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

DIRECTO UCRANIA | Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

Bruselas investiga a la china Goldwind por supuestas ayudas ilegales en el sector de las turbinas eólicas

Bruselas investiga a la china Goldwind por supuestas ayudas ilegales en el sector de las turbinas eólicas

La crisis de Höfner y la economía multivariable

La crisis de Höfner y la economía multivariable

Roberta Metsola pide en el Senado más Europa en estos "tiempos convulsos": "Juntos somos invencibles"

Roberta Metsola pide en el Senado más Europa en estos "tiempos convulsos": "Juntos somos invencibles"