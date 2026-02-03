Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRedes socialesZBEPensionesZapateroBandas latinasBarcelonaL'HospitaletObús ToulouseCáncerEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Tribunales

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, se declara no culpable de los cargos por violación y maltrato

Marius Borg Høiby sí admite haber cometido agresiones, amenazas y haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, entre otros cargos menores

Foto archivo. La Princesa Heredera Mette Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby asisten a una gala en el Aula Universitaria de Oslo, Noruega, el 17 de enero de 2016, con motivo del 25.º aniversario de la ascensión al trono del rey noruego Harald V.(Noruega) EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]. FAMILIA REAL NORUEGA

Foto archivo. La Princesa Heredera Mette Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby asisten a una gala en el Aula Universitaria de Oslo, Noruega, el 17 de enero de 2016, con motivo del 25.º aniversario de la ascensión al trono del rey noruego Harald V.(Noruega) EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]. FAMILIA REAL NORUEGA / VEGARD WIVESTAD GROTT / EFE

EFE

Copenhague
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, reconoció un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas. También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega 'NRK'.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado -hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según medios noruegos estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados. El joven ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

En el juicio no está presente ningún miembro de la familia real ni habrá comentarios suyos sobre el proceso en las siete semanas de duración previstas, según reveló hace unos días Haakon, quien mostró su comprensión por las víctimas a la vez que reiteró que Høiby es "parte importante" de la familia.

Noticias relacionadas y más

El caso ha generado una gran atención desde que Høiby fue retenido por primera vez por la policía en agosto de 2024, después de un incidente violento en casa de una exnovia, un interés que ha aumentado tras las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre Mette-Marit y el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  2. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  3. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  4. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  5. La amistad de Epstein con Mette-Marit y el juicio por violación contra el hijo de la princesa sacuden a la casa real de Noruega
  6. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  7. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  8. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán

El Instituto Nobel confirma la filtración de Nobel de la Paz a María Corina Machado

El Instituto Nobel confirma la filtración de Nobel de la Paz a María Corina Machado

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, se declara no culpable de los cargos por violación y maltrato

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, se declara no culpable de los cargos por violación y maltrato

Delcy Rodríguez, la presidenta que no quería serlo tan pronto

Delcy Rodríguez, la presidenta que no quería serlo tan pronto

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

La fiscalía de París registra la oficina francesa de X y cita a declarar a Elon Musk

La fiscalía de París registra la oficina francesa de X y cita a declarar a Elon Musk

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis