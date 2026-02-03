Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, se declara no culpable de los cargos por violación y maltrato

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, reconoció un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas. También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega 'NRK'.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado -hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según medios noruegos estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados. El joven ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

En el juicio no está presente ningún miembro de la familia real ni habrá comentarios suyos sobre el proceso en las siete semanas de duración previstas, según reveló hace unos días Haakon, quien mostró su comprensión por las víctimas a la vez que reiteró que Høiby es "parte importante" de la familia.

El caso ha generado una gran atención desde que Høiby fue retenido por primera vez por la policía en agosto de 2024, después de un incidente violento en casa de una exnovia, un interés que ha aumentado tras las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre Mette-Marit y el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein.