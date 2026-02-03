Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Trump augura "buenas noticias" de la reunión trilateral entre EE.UU., Ucrania y Rusia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró este lunes que habrá "buenas noticias" de la segunda reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para negociar el fin de la guerra esta semana. "Nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Es la primera vez que lo digo. Creo que vamos a tener buenas noticias", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump, que volvió a presumir de haber resuelto ocho conflictos, insistió en que la guerra de Ucrania es más complicada de lo que creía: "Pensé que las ocho otras serían más difíciles que esta", dijo. Convertida en la guerra que Trump no ha podido terminar en las 24 horas que prometió en campaña, reconoció un exceso de confianza con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Un ataque ruso sobre Kiev deja al menos dos heridos y daños en distintas instalaciones Al menos dos personas han resultado heridas a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, provocando asimismo daños en coches, viviendas, una escuela y una gasolinera. Así lo ha denunciado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en su cuenta de Telegram, que ha precisado que una de las víctimas, un hombre, resultó herido en el distrito de Darnitsia, en el este de la localidad. En esta misma zona, el ataque ha provocado un incendio en un edificio no residencial y daños en otros de 25 y 5 plantas cada uno, según ha informado alrededor de las 3.40 horas (hora local).

Zelenski confirma que Rusia ha cesado los ataques contra la infraestructura energética lejos del frente El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este lunes de que las Fuerzas Armadas rusas han cesado en el último día los ataques con misiles y drones suicidas contra la infraestructura energética ucraniana, excepto en lo que respecta a objetivos situados cerca del frente. "Ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no ha habido ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski dice que la delegación ucraniana ya ha salido para encuentros con Rusia y EEUU El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la delegación ucraniana salió este lunes con dirección a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para mantener encuentros con representantes rusos y estadounidenses en esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia. "Hoy hubo una reunión con nuestra delegación, los chicos están ya en camino. Los encuentros tendrán lugar el miércoles y el jueves. Y no sólo en formato trilateral, sino también en nuestro formato bilateral con EEUU", indicó Zelenski en su discurso vespertino, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, utilizó una entrevista con el periodista del Kremlin, Pavel Zarubin, el 1 de febrero para intentar congraciarse con la Administración Trump antes de las próximas reuniones y convencer a EEUU de que solo entable negociaciones con Rusia para la guerra en Ucrania, no con Ucrania y Europa. Lavrov comparó a Rusia con EEUU como una gran potencia y afirmó que ambos países necesitan implementar proyectos económicos y comerciales bilaterales, asegurándose de no permitir que ninguna diferencia conduzca a una confrontación. Según Lavrov, Europa está tratando de "separar" a Rusia y EEUU. Rusia intenta utilizar los posibles acuerdos económicos y geoestratégicos como armas para persuadir a Trump a ceder ante las demandas de Rusia sobre Ucrania.

El tratado New Start de control nuclear entre Rusia y EEUU expira este jueves La era del control de armas nucleares llegará a su fin esta semana, el jueves, con la expiración del último control legal sobre la magnitud de las armas nucleares desplegadas por Rusia y EEUU. El tratado New Start sirvió para limitar el número de misiles y ojivas nucleares de EEUU y Rusia. Si las negociaciones sobre Ucrania se amplían al tratado nuclear, el acuerdo de tregua en Ucrania puede llegar a complicarse.

Obama advierte de que el fin de un acuerdo EEUU-Rusia podría provocar una carrera armamentística El expresidente estadounidense Barack Obama ha advertido este lunes de que el fin de la vigencia del tratado de reducción de armas estratégicas START III, conocido como Nuevo START, firmado entre Rusia y Estados Unidos, podría provocar una carrera armamentística y hacer del mundo un lugar "menos seguro". "Si el Congreso no interviene, expirará el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Sería un sinsentido acabar con décadas de diplomacia y podría provocar otra carrera armamentística que haría que el mundo fuera menos seguro", ha afirmado Obama en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas de seguridad rusas presionan a los bancos rusos para que vigilen a sus clientes Las autoridades rusas excluirán de las restricciones de internet, que tienen lugar diariamente en el país, a las aplicaciones móviles de aquellos bancos que establezcan mayor control sobre las comunicaciones de sus clientes, informaron este lunes medios oficialistas rusos. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) endureció los requisitos para formar parte de la conocida como 'lista blanca', donde se encuentran aplicaciones que se libran de los cortes de internet que tienen lugar a lo largo de toda Rusia, supuestamente, a causa de los ataques de drones ucranianos, según el diario RBC. De este modo, las fuerzas de seguridad exigen a los bancos que incluyan el sistema SORM, que monitoriza y almacena las comunicaciones de los usuarios.

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que tienen que levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa no ha conseguido nada. Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de estos países, fueron vetados de participar en las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022. "Es algo que tenemos que hacer, definitivamente", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.