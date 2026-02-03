DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

Segundo comunicado Poco después, la Comisión ha publicado un segundo comunicado indicando que el propio Al Saifi denunció, "antes del grave deterioro de su salud y previo a su traslado de la prisión de Ofer a la denominada Clínica Penitenciaria de Ramla, (que) las autoridades penitenciarias le inyectaron una sustancia que, según afirmaron, era una vacuna contra la gripe". Ésta le habría causado "una inflamación y complicaciones graves, tras lo cual recibió una segunda inyección que empeoró aún más su estado y obligó a su traslado", recoge el texto. "Estos hechos constituyen una clara evidencia de que la ocupación apuntó deliberadamente a Al Saifi para su eliminación física mediante una política de ejecución lenta. Cuando las autoridades penitenciarias se percataron de que su salud se había deteriorado irreversiblemente y que se acercaba a la muerte, lo liberaron para intentar evadir la responsabilidad directa de su asesinato", ha aseverado.

La Autoridad Palestina acusa a Israel de la "ejecución lenta" de un educador excarcelado una semana antes La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos han acusado este lunes a Israel de la "ejecución lenta" del educador Jaled al Saifi, tras salir la pasada semana de la clínica del complejo penitenciario de Ayalón, en la ciudad israelí de Ramla (centro del país) en un estado de salud "extremadamente crítico" a causa de abusos cometidos en su contra durante el tiempo que pasó detenido. "El preso liberado Jaled al Saifi (67 años), del campo de refugiados de Dheisheh/Belén, ha fallecido una semana después de su liberación de la clínica de la prisión de Ramla en estado extremadamente crítico", han anunciado ambas organizaciones en un comunicado conjunto en el que han precisado que se trataba de su segunda detención "desde el comienzo de la campaña genocida" en la Franja de Gaza "a pesar de su avanzada edad y su urgente necesidad de atención médica y tratamiento".

Aviones israelíes arrojan una sustancia desconocida en Líbano después de hacerlo en Siria Aviones israelíes arrojaron una sustancia química desconocida en varias zonas del sur del Líbano, informaron este lunes diversas fuentes, después de que la semana pasada se registraran incidentes similares en la región meridional de la vecina Siria. La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) explicó en un comunicado que las fuerzas de Israel les informaron el domingo de que iban a soltar "una sustancia química no tóxica" sobre zonas cercanas a la frontera de facto entre ambos países, como parte de "una actividad aérea". "Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los pacificadores debían mantenerse alejados y quedarse a cubierto, lo que les obligó a cancelar más de una decena de actividades", denunció la misión internacional, al agregar que el parón afectó a casi un tercio de la divisoria durante más de nueve horas.

Cinco pacientes y diez acompañantes gazatíes llegan a Egipto a través del cruce de Rafah Cinco gazatíes junto a diez acompañantes salieron este lunes de Gaza y llegaron a Egipto a través del cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja y el Sinaí, tras la reapertura de este cruce cerrado hace dos años por Israel, según confirmaron a EFE fuentes humanitarias. Los 15 gazatíes abandonaron el enclave hacia Egipto en un autobús de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recogerá al otro lado a 50 palestinos a los que devolverá a la Franja de Gaza. En Jan Yunis (sur de Gaza) EFE pudo comprobar este lunes que los cinco pacientes eran cinco varones, algunos de ellos menores de edad, que aguardaban su salida (Israel había fechado la apertura del paso ayer, domingo) en silla de ruedas.

Llega a Egipto a través de Rafah el primer grupo de pacientes palestinos llegados de Gaza Al menos tres ambulancias con pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza llegaron este lunes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, tras la reapertura de este cruce cerrado hace dos años por Israel, informó la televisión egipcia Al Qahera News. La cadena, próxima a los servicios de Inteligencia de Egipto, retransmitió en directo la llegada al lado egipcio de Rafah de tres ambulancias, y afirmó que los heridos -cuyo número no especificó- están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí como los de Sheij Zuweil, Al Arish o Bir al Abd.

Mueren cuatro personas, entre ellas un niño de tres años, en nuevos ataques de Israel contra Gaza Al menos cuatro palestinos, entre ellos un niño de tres años, han muerto este lunes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han detallado que el niño fallecido es Iyad Ahmed Naim al Rabaia, alcanzado por un ataque de la Armada israelí contra varias tiendas de campaña usadas por desplazados cerca de la ciudad de Jan Yunis (sur).

España y el Líbano firman acuerdos de cooperación en materia agrícola, cultural y diplomática El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este lunes al presidente del Líbano, Joseph Aoun, para la firma de acuerdos de cooperación entre ambos países. Durante la visita se firmaron tres memorandos de entendimiento: entre escuelas diplomáticas, en materia de agricultura, y entre bibliotecas nacionales. Un primer Memorando de Entendimiento relativo a Escuelas Diplomáticas establece una relación de cooperación en el ámbito de la formación y capacitación del personal diplomático y consular, de especialistas en política exterior y en relaciones internacionales, Derecho internacional y relaciones económicas internacionales, así como en cualesquiera otros asuntos conexos.

La UE vuelve a desplegar su misión fronteriza con la apertura del paso de Rafah La Unión Europea (UE) ha vuelto a desplegar su misión civil EUBAM Rafah tras la apertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto, para ayudar en la gestión del tráfico de pasajeros y dar apoyo al personal palestino, informó este lunes la Comisión Europea. "La apertura del paso fronterizo de Rafah supone un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE se encuentra sobre el terreno para supervisar las operaciones del paso fronterizo y apoyar a los guardias fronterizos palestinos", celebró en redes sociales la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

