CatalunyaEpsteinRodaliesCiberataque HaciendaRegularización migrantesDía marmota 2026Ter StegenBarcelonaBoeingDonald TrumpEncuesta elecciones Aragón
Israel anuncia la reapertura del paso de Rafah con circulación limitada de personas

Israel anuncia la reapertura del paso de Rafah con circulación limitada de personas

Eduardo López Alonso

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  2. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  3. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  4. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  5. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  6. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  7. Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados
  8. Nunca habían matado a tanta gente': Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para 'invalidar el régimen' de Teherán

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

Un mes de Venezuela sin Maduro: tutela de EEUU, nueva gestión petrolera y amnistía general, pero con un futuro incierto

Trump hará que sus agentes de inmigración lleven cámaras corporales

Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse

Desvían el tráfico de la base de Morón a la de Rota tras quedar atravesado un avión de EEUU por el fallo de un motor al despegar

Air India inmoviliza un Boeing 787 por un posible defecto similar al del accidente mortal de junio que dejó 260 muertos

